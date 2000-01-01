Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
Главная - Жилые комплексы - Riwa by Meraas

Riwa by Meraas

1438, Al Wasl Road, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 11
1 / 11
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Meraas Development LLC
Площадь
от 67 м² до 407 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 2 350 000 AEDот 27 027 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%470 000 AED
При оформлении договора
4%94000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%1 292 500 AED
При передаче
25%587 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67
2 350 000
34 825
2 спальни
116
3 150 000
27 027
3 спальни
184
6 060 000
32 773

Описание

Новый престижный комплекс сочетает в себе современную элегантность и захватывающие виды на знаменитый Burj Al Arab. Благодаря своему прекрасному расположению резиденты смогут наслаждаться легким доступом к крупным торговым центрам, различным ресторанам, многочисленным местам отдыха и развлечений. Окруженный пышными зелеными ландшафтами, Riwa является отличным дополнением сообщества Madinat Jumeirah Living. Ключевые особенности – Светлые и просторные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаус с 4 спальнями. – Все необходимые удобства: бассейн, тренажерный зал, детские игровые площадки, зоны для отдыха. – Мост к Madinat Jumeirah. – Современный ландшафтный дизайн и благоустроенные парки. Инфраструктура района Популярный жилой район среднеэтажной застройки, окруженный зелеными парками и развитой инфраструктурой. В непосредственной близости находятся крупный торговый центр – Mall of the Emirates, пляжная зона Jumeirah Beach и популярный аквапарк Wild Wadi Park. Помимо развлекательных обьектов, в районе расположен крупный госпиталь Gargash Hospital и несколько школ – Collegiate American School, Al Arqam Private School, Smart Vision School. Преимущества расположения Удачная локация в непосредственной близости к Sheikh Zayed Road, наличие станций метро и общественного транспорта позволят удобно добираться до различных точек города. Дорога до Dubai Mall и Burj Khalifa займет 17 минут, 15 минут до островов Palm Jumeirah и Bluewaters. За 25 минут можно добраться до Dubai International Airport.

Инфраструктура

На карте
1438, Al Wasl Road, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Терраса