Riwa by Meraas

Описание

Новый престижный комплекс сочетает в себе современную элегантность и захватывающие виды на знаменитый Burj Al Arab. Благодаря своему прекрасному расположению резиденты смогут наслаждаться легким доступом к крупным торговым центрам, различным ресторанам, многочисленным местам отдыха и развлечений. Окруженный пышными зелеными ландшафтами, Riwa является отличным дополнением сообщества Madinat Jumeirah Living. Ключевые особенности – Светлые и просторные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаус с 4 спальнями. – Все необходимые удобства: бассейн, тренажерный зал, детские игровые площадки, зоны для отдыха. – Мост к Madinat Jumeirah. – Современный ландшафтный дизайн и благоустроенные парки. Инфраструктура района Популярный жилой район среднеэтажной застройки, окруженный зелеными парками и развитой инфраструктурой. В непосредственной близости находятся крупный торговый центр – Mall of the Emirates, пляжная зона Jumeirah Beach и популярный аквапарк Wild Wadi Park. Помимо развлекательных обьектов, в районе расположен крупный госпиталь Gargash Hospital и несколько школ – Collegiate American School, Al Arqam Private School, Smart Vision School. Преимущества расположения Удачная локация в непосредственной близости к Sheikh Zayed Road, наличие станций метро и общественного транспорта позволят удобно добираться до различных точек города. Дорога до Dubai Mall и Burj Khalifa займет 17 минут, 15 минут до островов Palm Jumeirah и Bluewaters. За 25 минут можно добраться до Dubai International Airport.