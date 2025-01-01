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Bloom Properties

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Bloom Properties

Bloom Properties

Одна из ведущих компаний в ОАЭ, занимающаяся созданием элитной недвижимости и улучшением жизни своих клиентов благодаря превосходному управлению и эксплуатации сообществ, школ и отелей.


Преимущества Bloom Properties:

- прогрессивная архитектура

- высокое качество сервиса

- стремление к развитию

- надежное управление


Bloom Properties это произведение искусства и жемчужина в короне рынка недвижимости ОАЭ.

4 предложения
Park View
Park View
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island West, Laffan Street, 67
Тип объекта
Срок сдачи
ЗастройщикBloom Properties
Площадьот 49 м² до 161 м²
Первый взнос10%
Студияот 49 м²от 837 000 AED
1 спальняот 83 м²от 1 469 000 AED
2 спальниот 117 м²от 1 936 000 AED
3 спальниот 147 м²от 2 560 000 AED
от 837 000 AEDот 16 493 AED/м²
Bloom Arjaan by Rotana Hotel
Bloom Arjaan by Rotana Hotel
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2024
ЗастройщикBloom Properties
Площадьот 44 м² до 114 м²
Первый взнос10%
Студияот 44 м²от 951 000 AED
1 спальняот 58 м²от 1 284 000 AED
2 спальниот 114 м²от 2 141 000 AED
от 951 000 AEDот 18 684 AED/м²
Cordoba at Bloom Living
Cordoba at Bloom Living
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Zayed City, MZ12
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2024
ЗастройщикBloom Properties
Площадьот 429 м² до 514 м²
Первый взнос10%
5 спаленот 429 м²от 6 154 181 AED
6 спаленот 514 м²от 7 086 668 AED
от 6 154 181 AEDот 13 766 AED/м²
Granada at Bloom Living
Granada at Bloom Living
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Zayed City, MZ12
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикBloom Properties
Площадьот 106 м² до 169 м²
Первый взнос
2 спальниот 106 м²от 1 478 000 AED
3 спальниот 167 м²от 2 034 000 AED
от 1 478 000 AEDот 12 127 AED/м²
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