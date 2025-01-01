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ЗастройщикBloom Properties
Площадьот 49 м² до 161 м²
Первый взнос10%
Студияот 49 м²от 837 000 AED
1 спальняот 83 м²от 1 469 000 AED
2 спальниот 117 м²от 1 936 000 AED
3 спальниот 147 м²от 2 560 000 AED
Одна из ведущих компаний в ОАЭ, занимающаяся созданием элитной недвижимости и улучшением жизни своих клиентов благодаря превосходному управлению и эксплуатации сообществ, школ и отелей.
Преимущества Bloom Properties:
- прогрессивная архитектура
- высокое качество сервиса
- стремление к развитию
- надежное управление
Bloom Properties это произведение искусства и жемчужина в короне рынка недвижимости ОАЭ.