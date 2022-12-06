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Park View

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island West, Laffan Street, 67
Автобусная остановка
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикBloom Properties
Площадьот 49 м² до 161 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена726 538 AED
от 726 538 AED
от 13 651 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%72 654 AED
При оформлении договора
2%14531 AED
При передаче
15%108 981 AED
После передачи
75%544 904 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 726 538 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Тренажерный зал
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт170 м
Средняя школа1 км
Магазин160 м
Медицинский центр230 м
Море500 м

Описание

Новый проект с сервисом отеля на острове Saadiyat Island, в 500 метрах от побережья Абу-Даби. Выгодное расположение комплекса напротив New York University Abu Dhabi делает его очень привлекательным для сотрудников университета, а также приглашенных лекторов и семей иностранных студентов.

В комплексе представлено 207 резиденций с 1-3 спальнями и 217 гостиничных апартаментов. Во всех лотах полностью оборудованная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры. В некоторых апартаментах предусмотрена комната для персонала. На территории большой выбор первоклассных удобств: тренажерный зал, SPA-салон, торговые точки, детская площадка и зона барбекю, паркинг. За 5 минут можно дойти до супермаркета Saadiyat To Go Supermarket, кафе Cappucci Restaurant & Cafe и Blacksmith Coffee Company, аптеки Al Manara Pharmacy, медицинского центра Tamara Polyclinics LLC. Чуть дальше находятся университет New York University Abu Dhabi, художественная галерея Manarat Al Saadiyat, школа Cranleigh Abu Dhabi. Вблизи достопримечательностей Превосходное расположение в самом сердце культурного района Абу-Даби обеспечивает близость комплекса ко многим известным достопримечательностям города. За 10 минут на автомобиле можно добраться до Saadiyat Beach Golf Club, Louvre Abu Dhabi и Zayed National Museum. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
49 - 69
726 538 - 1 024 000
14 767 - 14 811
1 спальня
78 - 94
1 072 594 - 1 589 000
13 651 - 16 868
2 спальни
117 - 147
1 904 000 - 2 444 000
16 221 - 16 558
3 спальни
147 - 161
2 420 000 - 2 932 000
16 410 - 18 177

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island West, Laffan Street, 67