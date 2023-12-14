Вебинары
14.12.2023
Будущий Лас-Вегас Ближнего Востока
Рас-Аль-Хайма 🔥
24.11.2023
ОАЭ vs ТАЙЛАНД преимущества и недостатки для риелтора и покупателя
Преимущества и недостатки рынков недвижимости обеих стран с точки зрения брокера и конечного покупателя
18.08.2023
Инвестиционные стратегии для частных инвесторов
и другие аспекты в вебинаре от Housebook | ОАЭ
14.07.2023
Финансовые переводы, налоги и многое другое в ОАЭ
Вебинар на тему финансовых переводов от Housebook
29.06.2023
Как привлекать клиентов на объекты недвижимости в Дубае
Эксперты Housebook отвечают на вопросы