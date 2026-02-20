Мастер класс от застройщика ОАЭ

Дата: 20.02.2026
Мастер класс от застройщика ОАЭ
Престижный жилой комплекс в уникальной локации Dubai Islands. Дизайн, внутренняя отделка, инфраструктура и план оплаты — все это в новом вебинаре от Housebook и Imtiaz
Imtiaz Developments
Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
