Дата: 20.02.2026

Мастер класс от застройщика ОАЭ

Престижный жилой комплекс в уникальной локации Dubai Islands. Дизайн, внутренняя отделка, инфраструктура и план оплаты — все это в новом вебинаре от Housebook и Imtiaz 

  1. Imtiaz Developments

    Imtiaz Developments

    Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.

Каталог