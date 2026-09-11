Команда презентовала обновленный личный кабинет Housebook 2.0. Главная цель платформы — упростить работу агентов и убрать рутинные задачи с помощью технологий искусственного интеллекта.





На стартовой странице доступен сводный дашборд. Он отображает текущую статистику:

Статусы и движение клиентов по воронке продаж.

Рекомендованные шаги для повышения эффективной работы.

Сводную аналитику по сделкам и взаимодействиям за 7, 30 и 90 дней.





Передача клиентов и система квалификации на базе ИИ

Процесс передачи клиентов остался простым: агент указывает имя, телефон, email, целевую страну, бюджет, язык и цель покупки (инвестиции, проживание или релокация). На платформе доступна как штучная передача лидов, так и массовая загрузка холодных баз через таблицы.

За обработку данных отвечает искусственный интеллект:

Проверка и квалификация: ИИ проверяет полноту данных. При необходимости робот-квалификатор связывается с клиентом для уточнения деталей.

Система баллов (0–100): Каждому лиду присваивается балл готовности к сделке.

Грейды и комиссии:

Горячий лид (70–100 баллов): Клиент готов к покупке. Комиссия агента составляет 40% от комиссии застройщика (40% получает локальный партнер).

Теплый лид: Сомневающийся клиент, выбирающий страны или объекты. Комиссия агента — 35% (партнеру — 45%).

Холодный лид: База контактов или первичный интерес из социальных сетей. Агент получает 30%. Всю работу по прогреву, рассылкам и регулярным касаниям берет на себя автоматизированная система платформы.

Корректировка оценки: Если агент не согласен с выставленным баллом, он может подать замечание для пересмотра размера комиссии.





Инструменты для маркетинга, подборок и интеграций

Платформа предлагает автоматизацию маркетинга и работы с базой:

ИИ-генератор контента (Контент-завод): Создание постов, сторис, текста и рилс на основе базы знаний платформы. Поддерживается голосовой ввод заданий.

Персональная реферальная ссылка: Агенты могут размещать индивидуальную ссылку в социальных сетях. Клиенты, перешедшие по ней, автоматически закрепляются за агентом.

Интеграция с CRM: Подключение внешних CRM-систем для автоматической передачи поступающих лидов.

Умные подборки: Формирование списков объектов вручную или с помощью голосового/текстового запроса к ИИ. Клиенты могут голосовать за проекты («нравится/не нравится»), а агент получает уведомления об их реакциях в личный кабинет и Telegram-бот.

Финансовый блок: Раздел «Деньги» отображает историю сделок, прогнозируемые даты выплат и общий оборот агента и его команды.





Порядок перехода и юридическое оформление

Переход на Housebook 2.0 происходит постепенно. На этапе тестирования агенты могут использовать обе версии платформы (Housebook 1 и Housebook 2.0) и оставлять обратную связь через специальную форму.

Все сделки проходят под единым международным брендом Housebook (Housebook Дубай, Housebook Таиланд и др.). Оформление партнерских отношений полностью автоматизировано: данные компании заполняются в профиле, а подписание договора происходит непосредственно в личном кабинете за 15 минут.





Итог

Housebook 2.0 сочетает автоматизацию маркетинга, ИИ-квалификацию и прозрачную систему выплаты комиссионных. Платформа снимает с агентов рутину по прогреву холодных баз и созданию контента, сохраняя персональный подход к сопровождению сделок.