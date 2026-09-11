Housebook 2.0
Команда презентовала обновленный личный кабинет Housebook 2.0. Главная цель платформы — упростить работу агентов и убрать рутинные задачи с помощью технологий искусственного интеллекта.
На стартовой странице доступен сводный дашборд. Он отображает текущую статистику:
- Статусы и движение клиентов по воронке продаж.
- Рекомендованные шаги для повышения эффективной работы.
- Сводную аналитику по сделкам и взаимодействиям за 7, 30 и 90 дней.
Передача клиентов и система квалификации на базе ИИ
Процесс передачи клиентов остался простым: агент указывает имя, телефон, email, целевую страну, бюджет, язык и цель покупки (инвестиции, проживание или релокация). На платформе доступна как штучная передача лидов, так и массовая загрузка холодных баз через таблицы.
За обработку данных отвечает искусственный интеллект:
- Проверка и квалификация: ИИ проверяет полноту данных. При необходимости робот-квалификатор связывается с клиентом для уточнения деталей.
- Система баллов (0–100): Каждому лиду присваивается балл готовности к сделке.
- Грейды и комиссии:
- Горячий лид (70–100 баллов): Клиент готов к покупке. Комиссия агента составляет 40% от комиссии застройщика (40% получает локальный партнер).
- Теплый лид: Сомневающийся клиент, выбирающий страны или объекты. Комиссия агента — 35% (партнеру — 45%).
- Холодный лид: База контактов или первичный интерес из социальных сетей. Агент получает 30%. Всю работу по прогреву, рассылкам и регулярным касаниям берет на себя автоматизированная система платформы.
- Корректировка оценки: Если агент не согласен с выставленным баллом, он может подать замечание для пересмотра размера комиссии.
Инструменты для маркетинга, подборок и интеграций
Платформа предлагает автоматизацию маркетинга и работы с базой:
- ИИ-генератор контента (Контент-завод): Создание постов, сторис, текста и рилс на основе базы знаний платформы. Поддерживается голосовой ввод заданий.
- Персональная реферальная ссылка: Агенты могут размещать индивидуальную ссылку в социальных сетях. Клиенты, перешедшие по ней, автоматически закрепляются за агентом.
- Интеграция с CRM: Подключение внешних CRM-систем для автоматической передачи поступающих лидов.
- Умные подборки: Формирование списков объектов вручную или с помощью голосового/текстового запроса к ИИ. Клиенты могут голосовать за проекты («нравится/не нравится»), а агент получает уведомления об их реакциях в личный кабинет и Telegram-бот.
- Финансовый блок: Раздел «Деньги» отображает историю сделок, прогнозируемые даты выплат и общий оборот агента и его команды.
Порядок перехода и юридическое оформление
Переход на Housebook 2.0 происходит постепенно. На этапе тестирования агенты могут использовать обе версии платформы (Housebook 1 и Housebook 2.0) и оставлять обратную связь через специальную форму.
Все сделки проходят под единым международным брендом Housebook (Housebook Дубай, Housebook Таиланд и др.). Оформление партнерских отношений полностью автоматизировано: данные компании заполняются в профиле, а подписание договора происходит непосредственно в личном кабинете за 15 минут.
Итог
Housebook 2.0 сочетает автоматизацию маркетинга, ИИ-квалификацию и прозрачную систему выплаты комиссионных. Платформа снимает с агентов рутину по прогреву холодных баз и созданию контента, сохраняя персональный подход к сопровождению сделок.