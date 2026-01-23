Каталог
Дата: 23.01.2026

Дубай: Обучение агентов по первичной недвижимости

Проект Stamn One от девелопера с 30-летней историей. Комплекс расположен в Jumeirah Garden City, в центре Дубая, рядом с DIFC, Burj Khalifa, Museum of the Future, пляжами и метро. Рассматриваются преимущества локации, рост капитализации, арендный спрос и сравнение цен с соседними районами. Подробно разобраны планировки студий и one bedroom, условия рассрочки, комплектация, инфраструктура и прогноз доходности.


О компании: https://taplink.cc/housebook.b2b
  1. Stamn One
    Stamn One
    Makeen Residence, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2026
    ЗастройщикStamn Real Estate Development
    Площадьот 42 м² до 111 м²
    Первый взнос10%
    от 300 418 $от 3 127 $/м²
