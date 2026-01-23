Дубай: Обучение агентов по первичной недвижимости

Тип объектаЖилой
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикStamn Real Estate Development
Площадьот 42 м² до 111 м²
Первый взнос10%
Проект Stamn One от девелопера с 30-летней историей. Комплекс расположен в Jumeirah Garden City, в центре Дубая, рядом с DIFC, Burj Khalifa, Museum of the Future, пляжами и метро. Рассматриваются преимущества локации, рост капитализации, арендный спрос и сравнение цен с соседними районами. Подробно разобраны планировки студий и one bedroom, условия рассрочки, комплектация, инфраструктура и прогноз доходности.
