Презентация реферальной программы HouseBook 2.0 для агентов и специалистов по зарубежной недвижимости.





Спикер — Виолетта Гришина, директор по маркетингу HouseBook.





На вебинаре разобрали, как работает новая реферальная программа HouseBook 2.0: как приглашать других агентов в платформу, формировать свою реферальную сеть и получать доход от сделок приглашённых партнёров.





В эфире:

• как устроена реферальная программа HouseBook 2.0;

• как приглашать новых агентов;

• как закрепляются приглашённые партнёры;

• как агент может зарабатывать на сделках своей реферальной сети;

• как начать пользоваться программой.





→ Зарегистрироваться на платформе HouseBook:

https://housebook.global/partner/regi...