Дата: 05.10.2026
Русский
Реферальная программа Housebook
Презентация реферальной программы HouseBook 2.0 для агентов и специалистов по зарубежной недвижимости.
Спикер — Виолетта Гришина, директор по маркетингу HouseBook.
На вебинаре разобрали, как работает новая реферальная программа HouseBook 2.0: как приглашать других агентов в платформу, формировать свою реферальную сеть и получать доход от сделок приглашённых партнёров.
В эфире:
• как устроена реферальная программа HouseBook 2.0;
• как приглашать новых агентов;
• как закрепляются приглашённые партнёры;
• как агент может зарабатывать на сделках своей реферальной сети;
• как начать пользоваться программой.
→ Зарегистрироваться на платформе HouseBook:
https://housebook.global/partner/regi...