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ГлавнаяНовостиТОП-6 полезных приложений для тех, кто хочет весело провести время в ОАЭ
07.11.2024 7:00

ТОП-6 полезных приложений для тех, кто хочет весело провести время в ОАЭ

ТОП-6 полезных приложений для тех, кто хочет весело провести время в ОАЭ

Инвесторы часто просят брокеров по недвижимости подсказать им «лайфхаки» на время пребывания в Дубае. Здесь хотим поделиться списком приложений, помогающих развлечься в Эмиратах, а также культурно обогатиться.


Experience Abu Dhabi

Удобное приложение для тех, кто впервые прилетел в ОАЭ. Это настоящая палочка-выручалочка, не пользоваться которой 一 просто преступление. В приложении все разделено на удобные категории: шоппинг, экскурсии, активности, spa, ночная жизнь, рестораны, туры и т. д. В отдельной вкладке можно посмотреть, какие массовые мероприятия запланированы на тот или иной день в календаре. В общем, настоящий must have для тех, кто решил весело и познавательно провести время в Абу-Даби между подбором недвижимости для покупки.



Visit Dubai

Работает по принципу приложения Experience Abu Dhabi, только весь интерфейс здесь на русском языке. Благодаря этому помощнику каждый сможет найти лучшие достопримечательности и рестораны Дубая, забронировать билеты на мероприятие и проложить удобный маршрут по городу.



VOX Cinemas

Приложение, созданное для киноманов, которые не представляют вечер без хорошего фильма. С помощью VOX Cinemas можно легко просмотреть расписание сеансов и забронировать билеты прямо с мобильного телефона.


Как пользоваться приложением:

  • Сохраните свой любимый кинотеатр, выберите фильм и забронируйте билет.
  • Отсканируйте его на кассе кинотеатра, тем самым избежав очереди.
  • Узнайте всю информацию о фильме из приложения: трейлер, актерский состав, рейтинги и др.
  • Предварительно закажите еду и напитки до прихода в кинотеатр.


Кстати, если инвесторы зададут вам один из самых популярных вопросов, связанных с кино, вы будете знать, что на него ответить. Итак, вопрос: «Существуют ли в Дубае кинотеатры, в которых показывают фильмы на русском языке?» Конечно да, и мы собрали для вас целый список. Hе забудьте поделиться им с вашими клиентами: City Centre Mirdif, Dubai Festival City Mall, Mall of the Emirates, Nakhell Mall, Roxy Cinemas JBR.


Riwa by Meraas 一 элегантный комплекс, окруженный парками и развитой инфраструктурой. В непосредственной близости от проекта находится крупный торговый центр Mall of the Emirates, а также пляжная зона, популярный аквапарк и несколько школ. Внутренняя инфраструктура комплекса также не даст заскучать: бассейн, зона для отдыха, тренажерный зал и др.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 2 356 000 AED


Louvre Abu Dhabi – Guide

С каждым годом Абу-Даби все больше подтверждает статус культурного центра Персидского залива. В 2023 году Лувр Абу-Даби посетило 1,2 миллиона человек. В этом популярном музее проходят различные выставки, образовательные программы и мероприятия на свежем воздухе. Для поклонников живописи, скульптуры и архитектуры создали специальное приложение Louvre Abu Dhabi — Guide. В нем подробно на русском языке рассказывают не только про экспонаты, но и про историю музея. Также в сервере доступен бесплатный аудиогид. Основная фишка приложения 一 все работает без интернета.


Park View 一 проект, расположенный на острове Saadiyat Island, с развитой внутренней инфраструктурой. На территории находятся spa-салон, тренажерный зал, зона барбекю и др. За 10 минут на автомобиле можно добраться до Лувра Абу-Даби и пляжной зоны.

Стоимость: от 726 538 AED


The Entertainer

Приложение Дубая, в котором находятся скидки на различные услуги города. Благодаря The Entertainer можно значительно сэкономить на походах в рестораны, spa-салоны и развлекательные мероприятия. Приложение делает время, проведенное в Дубае, еще более увлекательным и доступным для всех жителей и гостей города. Правда, существует один нюанс, который не всем придется по вкусу. В приложении доступна только годовая подписка, стоимость которой 一 595 AED.


Итог

Вместо заключения поделимся с вами еще одним приложением, без которого находиться в другой стране будет весьма некомфортно. XE Currency 一 конвертер валюты, который быстро поможет сориентироваться, не превышен ли лимит на развлечения. Интернет для его работы не нужен. Достаточно перед выходом из отеля подключиться к вай-фаю и обновить курс.

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  1. Park View
    Park View
    United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island West, Laffan Street, 67
    Срок сдачи
    ЗастройщикBloom Properties
    Площадьот 49 м² до 161 м²
    Первый взнос10%
    от 837 000 AEDот 14 602 AED/м²
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