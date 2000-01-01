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Utopia by Damac

140, 103rd Street, Al Hebiah 3, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 991 м² до 2806 м²
Количество спаленот 5 до 7
Стартовая цена18 087 000 AED
от 18 087 000 AED
от 13 241 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%3 617 400 AED
При оформлении договора
4%723480 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%7 234 800 AED
При передаче
40%7 234 800 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность2
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 18 087 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр4 км

Описание

Эксклюзивный проект с просторными частными виллами в экологически чистом районе Damac Hills идеально подойдет для тех, кто хочет жить в центре мегаполиса, но ощущать себя за городом. Комплекс Utopia отличается тщательно продуманным ландшафтным дизайном, стратегически выверенным местоположением и максимальной приватностью.

Ключевые особенности комплекса В распоряжении владельцев вилл будут спортзал, бар, парная, сауна и домашний кинотеатр. Входная группа с изысканным ландшафтным дизайном порадует сочной зеленью, а большой прохладный бассейн с благоустроенной террасой позволит освежиться в жаркую погоду. На территории каждой виллы предусмотрен удобный подземный гараж с поворотной платформой для автомобиля. Качественная отделка В резиденциях предусмотрены балконы, комната для прислуги, подсобные помещения, просторная гардеробная и встроенный лифт. Использование в оформлении греческого мрамора, натуральной древесины и итальянской дизайнерской плитки добавит резиденциям роскоши и изысканности. Большие окна с двойным остеклением защитят от уличного шума и наполнят жилые пространства светом. Встроенные кухни оборудованы всей необходимой бытовой техникой, ванные комнаты – премиальной сантехникой и фурнитурой. Преимущества расположения DAMAC Hills подойдет ценителям спокойствия, природы и отличной инфраструктуры. Обширная парковая зона с искусственными озерами, игровыми и спортивными площадками, велосипедными дорожками, теннисными кортами, футбольным полем и скейт-парком станет отличным местом для семейного отдыха. На территории поселка расположен гольф-клуб Trump International и торговый центр Damac с ресторанами, кафе и супермаркетом. Рядом с комплексом находится школа. За 10 минут можно доехать до медицинских учреждений. Транспортная доступность Жилой комплекс удобно расположен рядом с дорогами Sheikh Zayed Bin Hamdan и Al Nahyan Street. До конно-спортивного комплекса Dubai Polo & Equestrian Club и тематического парка развлечений IMG Worlds of Adventure можно доехать за 10 минут. 15 минут потребуется, чтобы добраться до знаменитой ярмарки Global Village. Международный аэропорт Дубая находится в 35 минутах езды.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
5 спален
991 - 1259
18 087 000 - 37 505 000
18 243 - 29 783
6 спален
1667 - 2352
22 081 000 - 45 326 000
13 241 - 19 271
7 спален+
1672 - 2806
24 112 000 - 100 000 000
14 413 - 35 628

Инфраструктура

140, 103rd Street, Al Hebiah 3, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates