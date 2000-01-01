Дамак Хиллс

Damac Hills — активно развивающийся современный район города. Сообщество отлично подойдет семьям с детьми, молодым парам, экспатам и всем, кто предпочитает загородный образ жизни.





Развитая инфраструктура:

Супермаркеты: Spinneys, Carrefour Damac Hills, Big Buy Supermarket Damac Hills 1, Viva Supermarket.

Торговый центр: Damac Hills Mall.

Рестораны: Prato, Hessa Street Kitchen, Issei, Suvoroff Grand, Vietnamese Foodies Damac Mall.

Образовательное учреждение: Jebel Ali School.

Медицинская клиника: Saudi German Clinic DAMAC Hills.





Главной фишкой района стал гольф-клуб Trump International Dubai. Также для жителей и гостей комьюнити создано множество спортивных и развлекательных объектов: конюшня, скейт-парк, теннисные корты, поле для футбола и др.





Транспортная доступность:

Район окружен дорогами Hessa Street, Al Qudra Road, Emirates Road, которые обеспечивают удобный выезд на основные автомагистрали города.





Территорию района покрывает широкая сеть автобусных остановок. Однако, основным средством передвижения является личный автомобиль или такси. Все апартаменты и виллы оборудованы индивидуальными парковочными местами.





Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 30 минут.







