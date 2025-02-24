Sama Yas by Aldar

Описание

Элегантный жилой комплекс предлагает удивительное сочетание роскоши и естественности, которое дарит возможность наслаждаться первоклассным уровнем жизни в окружении зеленых парков. Малоэтажная застройка позволит ежедневно любоваться живописными видами на окружающую природу. Продуманное расположение на острове Yas Island открывает быстрый доступ к множеству локаций для отдыха и поддержания здорового образа жизни. Ключевые особенности – Проект здания разработало архитектурное бюро Woods Bagot, интерьеры созданы студией дизайна Mustard&Linen, а к планировке кухонь причастен знаменитый шеф-повар Chef Izu. – В комплексе представлены апартаменты, дуплексы и пентхаусы с отделкой премиальными экологичными материалами: деревянный термостойкий паркет, влагостойкая безвредная краска на стенах, расписанная вручную керамическая плитка, мраморные покрытия на кухне. – Удобства и услуги, доступные жильцам: тренажерный зал, spa-бутик, многофункциональный лаунж-зал с библиотекой для работы и отдыха, детская игровая зона, круглосуточный консьерж-сервис, услуги клининга и выгула собак, кейтеринг для пикников, предоставление автомобиля с водителем, зарядные станции для электромобилей и др. – На территории комплекса спроектированы обширные парки с зонами для пикников, места для выгула собак, спортивные и игровые площадки под открытым небом в тени деревьев, беговые и велодорожки. – Проект ориентируется на стандарты Estidama 3 Pearls, Fitwel и LEED Gold Certification. Функциональный дизайн, система экономии воды и энергии, а также сортировка отходов способствует устойчивому и здоровому образу жизни в современном мегаполисе. Инфраструктура района Yas Island — это остров с развитой инфраструктурой для семейной жизни и отдыха. В округе расположены несколько школ и детских садов, а также Yas Park, Yas Beach, Yas Bay и Yas Acres Golf Club. В 10 минутах от комплекса находится торговый центр Yas Mall с кинотеатром, океанариумом, магазинами (включая IKEA) и ресторанами, а также развлекательные парки Ferrari World и Warner Brothers World. Преимущества расположения Выезд на Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Highway позволит за 10-15 минут добраться до Zayed International Airport. 20 минут займет дорога до знаменитой Мечети Шейха Зайеда и столько же — до района Saadiyat Island с богатой культурной жизнью: именно там находятся музеи Louvre Abu Dhabi и Guggenheim Abu Dhabi, выставочный центр Manarat Al Saadiyat, мультирелигиозный комплекс Abrahamic Family House, Национальный дворец-музей шейха Зайда и др. В пешей доступности от комплекса расположены остановки общественного транспорта.