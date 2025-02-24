Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSama Yas by Aldar

Sama Yas by Aldar

YN-07, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 14
1 / 14
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 231 м² до 300 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 1 608 093 $от 6 950 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе проектирования, На этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
256 – 286
1 840 915 – 2 081 382
7 180 – 7 265

Описание

Элегантный жилой комплекс предлагает удивительное сочетание роскоши и естественности, которое дарит возможность наслаждаться первоклассным уровнем жизни в окружении зеленых парков. Малоэтажная застройка позволит ежедневно любоваться живописными видами на окружающую природу. Продуманное расположение на острове Yas Island открывает быстрый доступ к множеству локаций для отдыха и поддержания здорового образа жизни. Ключевые особенности – Проект здания разработало архитектурное бюро Woods Bagot, интерьеры созданы студией дизайна Mustard&Linen, а к планировке кухонь причастен знаменитый шеф-повар Chef Izu. – В комплексе представлены апартаменты, дуплексы и пентхаусы с отделкой премиальными экологичными материалами: деревянный термостойкий паркет, влагостойкая безвредная краска на стенах, расписанная вручную керамическая плитка, мраморные покрытия на кухне. – Удобства и услуги, доступные жильцам: тренажерный зал, spa-бутик, многофункциональный лаунж-зал с библиотекой для работы и отдыха, детская игровая зона, круглосуточный консьерж-сервис, услуги клининга и выгула собак, кейтеринг для пикников, предоставление автомобиля с водителем, зарядные станции для электромобилей и др. – На территории комплекса спроектированы обширные парки с зонами для пикников, места для выгула собак, спортивные и игровые площадки под открытым небом в тени деревьев, беговые и велодорожки. – Проект ориентируется на стандарты Estidama 3 Pearls, Fitwel и LEED Gold Certification. Функциональный дизайн, система экономии воды и энергии, а также сортировка отходов способствует устойчивому и здоровому образу жизни в современном мегаполисе. Инфраструктура района Yas Island — это остров с развитой инфраструктурой для семейной жизни и отдыха. В округе расположены несколько школ и детских садов, а также Yas Park, Yas Beach, Yas Bay и Yas Acres Golf Club. В 10 минутах от комплекса находится торговый центр Yas Mall с кинотеатром, океанариумом, магазинами (включая IKEA) и ресторанами, а также развлекательные парки Ferrari World и Warner Brothers World. Преимущества расположения Выезд на Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Highway позволит за 10-15 минут добраться до Zayed International Airport. 20 минут займет дорога до знаменитой Мечети Шейха Зайеда и столько же — до района Saadiyat Island с богатой культурной жизнью: именно там находятся музеи Louvre Abu Dhabi и Guggenheim Abu Dhabi, выставочный центр Manarat Al Saadiyat, мультирелигиозный комплекс Abrahamic Family House, Национальный дворец-музей шейха Зайда и др. В пешей доступности от комплекса расположены остановки общественного транспорта.

Локация

На карте
YN-07, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Остров Яс

Абу-Даби
Yas Island — рукотворный остров в восточной части Абу-Даби. Здесь есть вся необходимая инфраструктура и развитая транспортная сеть. В сообществе будет комфортно туристам, экспатам, инвесторам, молодым парам с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Море1 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Aldar Properties

Aldar Properties

Надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
Подробнее

Новости

  1. Эко-революция в небоскребах: самые «зеленые» новостройки Дубая
    Эко-революция в небоскребах: самые «зеленые» новостройки Дубая19.06.2025
  2. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
Item 1 of 2
Каталог