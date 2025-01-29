Aldar Properties PJSC

Aldar Properties — надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.





Преимущества Aldar Properties:

- современный дизайн интерьеров

- привлекательные схемы оплаты

- разнообразный выбор вариантов недвижимости

- широкий комплекс инфраструктуры





Главными "визитными карточками" девелопера являются такие проекты, как остров Yas Island, пляж Al Raha, всемирный торговый центр Абу-Даби и др.