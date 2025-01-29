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Aldar Properties PJSC

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Aldar Properties PJSC

Aldar Properties PJSC

Aldar Properties — надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.


Преимущества Aldar Properties:

- современный дизайн интерьеров

- привлекательные схемы оплаты

- разнообразный выбор вариантов недвижимости

- широкий комплекс инфраструктуры


Главными "визитными карточками" девелопера являются такие проекты, как остров Yas Island, пляж Al Raha, всемирный торговый центр Абу-Даби и др.

7 предложений
Rosso Bay Residences
Rosso Bay Residences
Bab Al Bahr Kahraman Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2028
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 154 м² до 469 м²
Первый взнос5%
3 спальниот 154 м²от 3 994 100 AED
4 спальниот 309 м²от 7 303 300 AED
от 3 994 100 AEDот 20 707 AED/м²
Sama Yas by Aldar
Sama Yas by Aldar
YN-07, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 162 м² до 302 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 162 м²от 4 121 500 AED
3 спальниот 205 м²от 4 851 000 AED
от 4 121 500 AEDот 23 581 AED/м²
Gardenia Bay
Gardenia Bay
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Yas Island, YS1
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 120 м² до 185 м²
Первый взнос5%
2 спальниот 120 м²от 2 257 073 AED
3 спальниот 154 м²от 3 011 213 AED
от 2 257 073 AEDот 17 354 AED/м²
Mandarin Oriental Residences by Aldar
Mandarin Oriental Residences by Aldar
8, Saadiyat Cultural District (Saadiyat Island) Street, Saadiyat Island North, Saadiyat Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2028
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 102 м² до 249 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 102 м²от 6 140 194 AED
2 спальниот 204 м²от 12 105 658 AED
3 спальниот 249 м²от 25 038 304 AED
от 6 140 194 AEDот 59 341 AED/м²
Nikki Beach Residences
Nikki Beach Residences
Bab Al Bahr Fayrouz Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2028
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 100 м² до 508 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 100 м²от 2 284 500 AED
2 спальниот 223 м²от 4 464 300 AED
3 спальниот 167 м²от 4 111 700 AED
4 спальниот 246 м²от 9 407 700 AED
5 спаленот 508 м²от 19 416 750 AED
от 2 284 500 AEDот 19 983 AED/м²
Verdes by Haven
Verdes by Haven
125, Amaranta B, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2028
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 127 м² до 225 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 127 м²от 1 903 951 AED
3 спальниот 182 м²от 2 621 400 AED
от 1 903 951 AEDот 13 290 AED/м²
Yas Golf Collection
Yas Golf Collection
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Yas Island, Ansam Residence, Ansam Building 2
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 167 м² до 219 м²
Первый взнос5%
2 спальниот 167 м²от 3 048 877 AED
от 3 048 877 AEDот 14 679 AED/м²
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