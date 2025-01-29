Aldar Properties PJSC

Тип объекта–
Срок сдачи4 кв. 2028
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 154 м² до 469 м²
Первый взнос5%
3 спальниот 154 м²от 3 994 100 AED
4 спальниот 309 м²от 7 303 300 AED
Aldar Properties — надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
Преимущества Aldar Properties:
- современный дизайн интерьеров
- привлекательные схемы оплаты
- разнообразный выбор вариантов недвижимости
- широкий комплекс инфраструктуры
Главными "визитными карточками" девелопера являются такие проекты, как остров Yas Island, пляж Al Raha, всемирный торговый центр Абу-Даби и др.