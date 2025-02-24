Описание

Премиальный жилой комплекс в районе Dubailand с потрясающими видами на окружающие парки. Здесь экология встречается с роскошью. Verdes by Haven сочетает стиль и функциональность, создавая идеальное пространство для комфортной жизни в гармонии с природой. Ключевые особенности - На территории комплекса расположены: круглосуточный тренажерный зал, открытая площадка с оборудованием для разных видов спорта, велодорожки, пространство для медитаций и занятий йогой,коворкинг-зона, spa-центр, бассейн, детская игровая площадка, отдельный бассейн для детей. - Резиденты и их гости могут отдохнуть в многоуровневых лаунж-зонах, которые сооружены вокруг большого дерева и представляют с ним единую композицию. - Дизайн апартаментов выполнен в натуральных «природных» цветах: бежевый, разные оттенки коричневого и зеленого. Инфраструктура района Dubailand – это активно развивающийся район с обширной территорией. Планируется как «город в городе» со множеством закрытых комьюнити. В каждом сообществе есть вся необходимая для жизни инфраструктура: детский сад, начальная школа, медицинская клиника, торговый центр. Особенности расположения Проект имеет выезд на шоссе D54, что обеспечивает легкий доступ к основным знаковым локациям Дубая. Дорога до Dubai Marina займет 30 минут, до торгово-развлекательного центра Global Village — 10 минут. Чтобы добраться до Burj Khalifa и Downtown Dubai потребуется 25 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.