Verdes by Haven

125, Amaranta B, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 170 м² до 281 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 728 713 $от 3 309 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    10%
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
170 – 242
728 713 – 803 567
3 309 – 4 286
Брошюра проекта

Описание

Премиальный жилой комплекс в районе Dubailand с потрясающими видами на окружающие парки. Здесь экология встречается с роскошью. Verdes by Haven сочетает стиль и функциональность, создавая идеальное пространство для комфортной жизни в гармонии с природой. Ключевые особенности - На территории комплекса расположены: круглосуточный тренажерный зал, открытая площадка с оборудованием для разных видов спорта, велодорожки, пространство для медитаций и занятий йогой,коворкинг-зона, spa-центр, бассейн, детская игровая площадка, отдельный бассейн для детей. - Резиденты и их гости могут отдохнуть в многоуровневых лаунж-зонах, которые сооружены вокруг большого дерева и представляют с ним единую композицию. - Дизайн апартаментов выполнен в натуральных «природных» цветах: бежевый, разные оттенки коричневого и зеленого. Инфраструктура района Dubailand – это активно развивающийся район с обширной территорией. Планируется как «город в городе» со множеством закрытых комьюнити. В каждом сообществе есть вся необходимая для жизни инфраструктура: детский сад, начальная школа, медицинская клиника, торговый центр. Особенности расположения Проект имеет выезд на шоссе D54, что обеспечивает легкий доступ к основным знаковым локациям Дубая. Дорога до Dubai Marina займет 30 минут, до торгово-развлекательного центра Global Village — 10 минут. Чтобы добраться до Burj Khalifa и Downtown Dubai потребуется 25 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
125, Amaranta B, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Aldar Properties

Aldar Properties

Надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
Подробнее

