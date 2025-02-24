Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовNikki Beach Residences

Nikki Beach Residences

Bab Al Bahr Fayrouz Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Интерьер
  1. Интерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 203 м² до 507 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 1 600 326 $от 7 719 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность21, 19
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
203 – 242
1 600 326 – 1 872 321
7 719 – 7 851
4 спальни
246 – 507
2 561 660 – 4 128 794
8 132 – 10 397
Брошюра проекта

Описание

Прибрежное сообщество в коллаборации ведущего застройщика с гостиничным комплексом Nikki Beach на территории Al Marjan Island. Наслаждайтесь курортным образом жизни — откройте для себя потрясающий вид на Арабский залив и эксклюзивный сервис 5-звездочного отеля в Ras Al Khaimah. В комплексе представлены брендированные резиденции, включая апартаменты с 1-4 спальнями, sky villas и sky terraces. Планировками предусмотрены гардеробные в спальнях, столовая зона и прачечная. Некоторые лоты с кладовыми и просторной террасой для отдыха. Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейн, спортивная площадка, фитнес-центр, SPA-салон с парной, игровая зона, зал для мероприятий, F&B-заведения, сады для отдыха, детский клуб, библиотека, коворкинг, клубный дом, лаунж, студия йоги и паркинг. Предусмотрен сервис 5-звездочного отеля: услуги консьержа и парковщика, уборка номеров, услуги прачечной и няни, техническое обслуживание, мойка автомобилей, услуги шофера. В пределах 10 минут находятся рестораны Meat Point, Puro и Boons Brasserie & Bar, супермаркеты Zoom и Spinneys, торговый комплекс Al Hamra Mall, медицинский центр RAK Medical Center Al Hamra. Развитая транспортная сеть Из жилого комплекса открывается прямой доступ к автотрассе Al Marjan Island Boulevard, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 30 минут можно доехать до RAK International Airport. Особенность комплекса – экологические стандарты Комплекс сертифицирован стандартами FitWell и LEED Silver. FitWell стремится поддерживать здоровое будущее, в котором каждое здание спроектировано так, чтобы поддерживать благополучие жителей. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

Локация

На карте
Bab Al Bahr Fayrouz Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море750 м
Магазин230 м
Медицинский центр5 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Aldar Properties

Aldar Properties

Надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
Подробнее

Видеообзоры

Новости

  1. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
Item 1 of 1
Каталог