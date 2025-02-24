Nikki Beach Residences

Описание

Прибрежное сообщество в коллаборации ведущего застройщика с гостиничным комплексом Nikki Beach на территории Al Marjan Island. Наслаждайтесь курортным образом жизни — откройте для себя потрясающий вид на Арабский залив и эксклюзивный сервис 5-звездочного отеля в Ras Al Khaimah. В комплексе представлены брендированные резиденции, включая апартаменты с 1-4 спальнями, sky villas и sky terraces. Планировками предусмотрены гардеробные в спальнях, столовая зона и прачечная. Некоторые лоты с кладовыми и просторной террасой для отдыха. Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейн, спортивная площадка, фитнес-центр, SPA-салон с парной, игровая зона, зал для мероприятий, F&B-заведения, сады для отдыха, детский клуб, библиотека, коворкинг, клубный дом, лаунж, студия йоги и паркинг. Предусмотрен сервис 5-звездочного отеля: услуги консьержа и парковщика, уборка номеров, услуги прачечной и няни, техническое обслуживание, мойка автомобилей, услуги шофера. В пределах 10 минут находятся рестораны Meat Point, Puro и Boons Brasserie & Bar, супермаркеты Zoom и Spinneys, торговый комплекс Al Hamra Mall, медицинский центр RAK Medical Center Al Hamra. Развитая транспортная сеть Из жилого комплекса открывается прямой доступ к автотрассе Al Marjan Island Boulevard, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 30 минут можно доехать до RAK International Airport. Особенность комплекса – экологические стандарты Комплекс сертифицирован стандартами FitWell и LEED Silver. FitWell стремится поддерживать здоровое будущее, в котором каждое здание спроектировано так, чтобы поддерживать благополучие жителей. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.