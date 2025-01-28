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Аль-Марджан-Айленд

Рас-эль-Хайма
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Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.


Инфраструктура:

  • Супермаркеты: Leptis Fresh Supermarket, ZOOM.
  • Рестораны: Serenata Restaurant & Bar, Super Breeze Bar & Restaurant, Karma Kafé Rak by Buddha - Bar, Bake House.


Ближайшие образовательные учреждения и медицинские центры находятся в 10 минутах пути в соседнем районе Al Hamra.


Главной особенностью территории стало первое в арабском мире казино — Wynn Marjan Island Resort. 


Транспортная доступность:

Вдоль всего острова проходит дорога Al Marjan Island Boulevard, которая соединяется с более крупным шоссе Sheikh Mohammed bin Salem Road.


Основным средством передвижения по острову является такси или личный автомобиль, а также водный транспорт.


Добраться до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport можно за 30 минут.


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