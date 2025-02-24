Каталог
Fahid Beach House by Aldar

Fahid Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 163 м² до 163 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 1 721 252 $от 10 521 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
55%
При передаче ключей
35%
Налог при оформлении договора
2%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
163
1 721 252 – 1 788 073
10 521 – 10 930
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жемчужина на побережье Абу-Даби. The Beach House — архитектурный ансамбль на острове Фахид с шаговой доступностью к пляжам и водам Персидского залива. 11 элегантных башен предлагают студии и апартаменты с 1-3 спальнями, включая варианты с комнатой для прислуги. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в светло-песочной гамме с акцентом на молочные оттенки, натуральный дуб и мрамор с выразительными прожилками. Матовые текстуры, кремовая керамика и стеклянные элементы создают атмосферу свежести и мягкости. — Премиальная инфраструктура включает два бассейна, спортзалы, многофункциональные помещения, детские игровые площадки, коворкинг-лаунжи, зоны отдыха, общественные пространства и стоянку для велосипедов. — Эксклюзивный статус комплекса подтверждается тремя международными сертификациями: рейтингом Fitwel 3, Estidama 3 и предварительной аккредитацией LEED Платина. Преимущества расположения Проект находится на острове Фахид с прямым выходом к 930-метровому естественному пляжу и 2-километровой набережной. Близость к торговому бульвару Coral Drive обеспечивает доступ к бутикам, велнес-студиям и ресторанам в радиусе 5-10 минут. На территории комьюнити будут расположены парк с 10-километровой беговой дорожкой, престижная школа, современная wellness-клиника и 5-звездочный курорт. Дорога до Yas Island займет 5 минут, до Saadiyat Island — 15 минут, до центра Абу-Даби — 20 минут, а до Дубая — 50 минут. Путь до аэропорта Zayed International Airport продлится 15 минут.

Локация

Fahid Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Aldar Properties

Aldar Properties

Надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
Подробнее

Каталог