Fahid Beach House by Aldar

Описание

Жемчужина на побережье Абу-Даби. The Beach House — архитектурный ансамбль на острове Фахид с шаговой доступностью к пляжам и водам Персидского залива. 11 элегантных башен предлагают студии и апартаменты с 1-3 спальнями, включая варианты с комнатой для прислуги. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в светло-песочной гамме с акцентом на молочные оттенки, натуральный дуб и мрамор с выразительными прожилками. Матовые текстуры, кремовая керамика и стеклянные элементы создают атмосферу свежести и мягкости. — Премиальная инфраструктура включает два бассейна, спортзалы, многофункциональные помещения, детские игровые площадки, коворкинг-лаунжи, зоны отдыха, общественные пространства и стоянку для велосипедов. — Эксклюзивный статус комплекса подтверждается тремя международными сертификациями: рейтингом Fitwel 3, Estidama 3 и предварительной аккредитацией LEED Платина. Преимущества расположения Проект находится на острове Фахид с прямым выходом к 930-метровому естественному пляжу и 2-километровой набережной. Близость к торговому бульвару Coral Drive обеспечивает доступ к бутикам, велнес-студиям и ресторанам в радиусе 5-10 минут. На территории комьюнити будут расположены парк с 10-километровой беговой дорожкой, престижная школа, современная wellness-клиника и 5-звездочный курорт. Дорога до Yas Island займет 5 минут, до Saadiyat Island — 15 минут, до центра Абу-Даби — 20 минут, а до Дубая — 50 минут. Путь до аэропорта Zayed International Airport продлится 15 минут.