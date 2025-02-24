Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовRise by Athlon

Rise by Athlon

Arabian Ranches 3, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 77 м² до 252 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 387 451 $от 4 352 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
55%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность5
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
77 – 99
387 451 – 523 469
5 007 – 5 276
2 спальни
133 – 159
602 330 – 792 553
4 502 – 4 960
3 спальни
191 – 252
838 071 – 1 098 445
4 352 – 4 386
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Апартаментный кластер Rise внутри внутри большого сообщества Athlon в Dubailand. Планировка зданий и общественные пространства основаны на идее «жизни в движении», с акцентом на заботу о здоровье, ежедневную активность и удобные маршруты внутри квартала. Проект подойдет тем, кто ценит живое сообщество, понятную логику пространства и разные сценарии на каждый день. Ключевые особенности – Апартаменты со светлой отделкой, панорамными окнами, открытой кухней, встроенными шкафами, балконом/террасой и центральным кондиционированием. – Для активного образа жизни проложены пешеходные дорожки и велокольцо длиною 3,7 км; парки и общественные зоны связаны короткими переходами. – Для семейного времяпрепровождения предусмотрен комплекс бассейнов: семейный, для взрослых, с дорожками и погружной; дополнительно имеются водные игровые площадки и игровые парки. Преимущества расположения Удобное местоположение дает возможность быстро добираться до ключевых точек города. Локация находится в непосредственной близости от Global Village и IMG. Поездка до Mall of the Emirates займет 24 минуты. Около 30 минут – до Jumeirah Beach и Downtown Dubai. Чтобы доехать до обоих аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport понадобится 25 минут.

Локация

На карте
Arabian Ranches 3, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр5 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
  • Библиотека
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Терраса

Застройщик

Aldar Properties

Aldar Properties

Надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
Подробнее

Новости

  1. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
Item 1 of 1
Каталог