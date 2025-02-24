Rise by Athlon

Описание

Апартаментный кластер Rise внутри внутри большого сообщества Athlon в Dubailand. Планировка зданий и общественные пространства основаны на идее «жизни в движении», с акцентом на заботу о здоровье, ежедневную активность и удобные маршруты внутри квартала. Проект подойдет тем, кто ценит живое сообщество, понятную логику пространства и разные сценарии на каждый день. Ключевые особенности – Апартаменты со светлой отделкой, панорамными окнами, открытой кухней, встроенными шкафами, балконом/террасой и центральным кондиционированием. – Для активного образа жизни проложены пешеходные дорожки и велокольцо длиною 3,7 км; парки и общественные зоны связаны короткими переходами. – Для семейного времяпрепровождения предусмотрен комплекс бассейнов: семейный, для взрослых, с дорожками и погружной; дополнительно имеются водные игровые площадки и игровые парки. Преимущества расположения Удобное местоположение дает возможность быстро добираться до ключевых точек города. Локация находится в непосредственной близости от Global Village и IMG. Поездка до Mall of the Emirates займет 24 минуты. Около 30 минут – до Jumeirah Beach и Downtown Dubai. Чтобы доехать до обоих аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport понадобится 25 минут.