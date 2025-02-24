The Row Saadiyat by Aldar

Описание

Камерный жилой проект The Row Saadiyat в самом сердце образовательно-музейного района Saadiyat Cultural District в Абу-Даби, объединяет современную архитектуру и арт-ориентированный образ жизни. Семь среднеэтажных корпусов окружены знаковыми культурными объектами, пляжами и прогулочными маршрутами. Ключевые особенности – Апартаменты с отделкой в теплой натуральной палитре, с использованием дерева, камня и тактильных текстур; встроенные кухни, качественная встроенная мебель и система «умный дом». – Инфраструктура для комфортной и активной жизни: ландшафтные сады, бассейны, фитнес-центры, пешеходные и велосипедные дорожки, детские игровые площадки и пространства для отдыха и общения. – Высокий уровень обслуживания и безопасности: круглосуточная охрана, видеонаблюдение и консьерж-сервис. Преимущества расположения Резиденции находятся в непосредственной близости к Mamsha Beach и Saadiyat Grove. Добраться до Louvre Abu Dhabi, Zayed National Museum, Guggenheim Abu Dhabi можно за 5-10 минут. Поездка до Downtown Abu Dhabi и Sheikh Zayed Grand Mosque занимает около 10-20 минут. До Yas Island (Ferrari World, Yas Mall, Yas Bay) – 15-20 минут. Международный аэропорт Абу-Даби (Zayed International Airport) находится примерно в 20-30 минутах езды.