Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовThe Row Saadiyat by Aldar

The Row Saadiyat by Aldar

23/8, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Highway Street, Yas Island South, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 89 м² до 264 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 007 488 $от 11 044 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
35%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2030
Количество корпусов1
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
89
1 007 488
11 320
2 спальни
143
1 579 305
11 044
3 спальни
264
3 131 381
11 861
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Камерный жилой проект The Row Saadiyat в самом сердце образовательно-музейного района Saadiyat Cultural District в Абу-Даби, объединяет современную архитектуру и арт-ориентированный образ жизни. Семь среднеэтажных корпусов окружены знаковыми культурными объектами, пляжами и прогулочными маршрутами. Ключевые особенности – Апартаменты с отделкой в теплой натуральной палитре, с использованием дерева, камня и тактильных текстур; встроенные кухни, качественная встроенная мебель и система «умный дом». – Инфраструктура для комфортной и активной жизни: ландшафтные сады, бассейны, фитнес-центры, пешеходные и велосипедные дорожки, детские игровые площадки и пространства для отдыха и общения. – Высокий уровень обслуживания и безопасности: круглосуточная охрана, видеонаблюдение и консьерж-сервис. Преимущества расположения Резиденции находятся в непосредственной близости к Mamsha Beach и Saadiyat Grove. Добраться до Louvre Abu Dhabi, Zayed National Museum, Guggenheim Abu Dhabi можно за 5-10 минут. Поездка до Downtown Abu Dhabi и Sheikh Zayed Grand Mosque занимает около 10-20 минут. До Yas Island (Ferrari World, Yas Mall, Yas Bay) – 15-20 минут. Международный аэропорт Абу-Даби (Zayed International Airport) находится примерно в 20-30 минутах езды.

Локация

На карте
23/8, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Highway Street, Yas Island South, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Саадият-Айленд

Абу-Даби
Saadiyat Island — крупный естественный остров и один из самых популярных районов Абу-Даби. Здесь высоко развита жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет молодым специалистам, экспатам, инвесторам, семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море390 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Раздельный бассейн
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Терраса

Застройщик

Aldar Properties

Aldar Properties

Надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
Подробнее

Новости

  1. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
Item 1 of 1
Каталог