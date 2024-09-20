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Al Ghadeer Gardens

27, 1st Street, Seih Al Sdeirah, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 125 м² до 204 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 503 683 $от 4 029 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
55%
При передаче ключей
45%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    5%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла, Таунхаус
Стадия строительстваНа этапе проектирования
Тип парковкиЧастная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
125
503 683
4 029
3 спальни
147
653 426
4 445

Описание

Жилой комплекс Al Ghadeer Gardens от Aldar Properties расположен в районе Al Ghadeer, на границе эмиратов Абу-Даби и Дубай. Проект включает 352 двухэтажных таунхауса и виллы с двумя, тремя и четырьмя спальнями, частными садами и крытыми парковочными местами. Ключевые особенности – Резиденции передаются с готовой чистовой отделкой в светлой или темной цветовой гамме, полностью отделанными санузлами, встроенными шкафами и оборудованной кухонной зоной. В отделке используются керамогранит, покрытия под дерево, ламинированные кухонные фасады и металлические элементы. – Инфраструктура общего пользования включает бассейн, детскую водную зону с горкой, тренажерный зал, детские площадки, баскетбольную и падел-площадки, футбольное поле, общественный центр, многофункциональные помещения и зоны для барбекю. – Благоустройство предусматривает озелененные общественные пространства, съедобный сад, затененные пешеходные маршруты, высаженные вдоль улиц деревья и территории с приоритетом пешеходного движения. Внутри комьюнити также запланированы продуктовый магазин, локальные торговые помещения и Al Ghadeer British School. Преимущества расположения Дорога до центра Абу-Даби занимает около 50 минут. Expo City Dubai, Dubai Parks and Resorts и район Palm Jebel Ali находятся ориентировочно в пределах 20 минут езды. Добраться до международного аэропорта Al Maktoum можно за 16 минут, а до международного аэропорта Zayed – за 35 минут.

Локация

На карте
27, 1st Street, Seih Al Sdeirah, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа200 м
Магазин100 м
Медицинский центр28 км
Аэропорт21 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Кондитерская / Пекарня
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Aldar Properties

Aldar Properties

Девелопер, который ведет деятельность на рынке недвижимости Абу-Даби с 2004 года и создал такие известные проекты как Yas Island и Al Raha Beach.
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