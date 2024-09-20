Описание

Жилой комплекс Al Ghadeer Gardens от Aldar Properties расположен в районе Al Ghadeer, на границе эмиратов Абу-Даби и Дубай. Проект включает 352 двухэтажных таунхауса и виллы с двумя, тремя и четырьмя спальнями, частными садами и крытыми парковочными местами. Ключевые особенности – Резиденции передаются с готовой чистовой отделкой в светлой или темной цветовой гамме, полностью отделанными санузлами, встроенными шкафами и оборудованной кухонной зоной. В отделке используются керамогранит, покрытия под дерево, ламинированные кухонные фасады и металлические элементы. – Инфраструктура общего пользования включает бассейн, детскую водную зону с горкой, тренажерный зал, детские площадки, баскетбольную и падел-площадки, футбольное поле, общественный центр, многофункциональные помещения и зоны для барбекю. – Благоустройство предусматривает озелененные общественные пространства, съедобный сад, затененные пешеходные маршруты, высаженные вдоль улиц деревья и территории с приоритетом пешеходного движения. Внутри комьюнити также запланированы продуктовый магазин, локальные торговые помещения и Al Ghadeer British School. Преимущества расположения Дорога до центра Абу-Даби занимает около 50 минут. Expo City Dubai, Dubai Parks and Resorts и район Palm Jebel Ali находятся ориентировочно в пределах 20 минут езды. Добраться до международного аэропорта Al Maktoum можно за 16 минут, а до международного аэропорта Zayed – за 35 минут.