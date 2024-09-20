В чем Эмираты лучшие? Как рейтинги влияют на рынок недвижимости

Любое попадание ОАЭ в мировые рейтинги не только положительно влияет на туристический бизнес, но и является выгодным для инвесторов. Правительство Эмиратов продвигает страну на мировой арене и позиционирует ее как самую комфортную, безопасную и успешную. С каждым годом сюда приезжают все больше туристов, экспатов и лучших специалистов. Всем этим людям нужно где-то жить, поэтому доходность от вложений у инвесторов растет. Давайте разбираться, как попадание в ТОПовые рейтинги влияет на рынок недвижимости.





ОАЭ

В рейтинге Global Entrepreneurship Monitor ОАЭ вновь заняли первое место по благоприятной среде для открытия и ведения бизнеса. Правительство эмиратов старается обеспечить нужную поддержку малому и среднему бизнесу, тем самым ускоряя их рост. В связи с этим в ОАЭ приезжает множество предпринимателей для развития стартапов. А значит, все больше и больше людей рассматривают эмираты как постоянное место жительства.





Например, за последние два года только предприниматели из России открыли в ОАЭ около 1600 компаний. Основные плюсы ведения бизнеса здесь — налоги ниже, чем в других странах, большое русское сообщество и возможность расширяться без страха попасть под санкции.









Согласно отчету BRICS Wealth Report, зимой 2024 года ОАЭ заняли первое место как самая богатая страна БРИКС по доходу на душу населения. Средний доход здесь составляет 380 000 AED в год. В последние несколько десятилетий правительство ОАЭ старалось активно развивать экономику, продвигать инновационные проекты, создавать для предпринимателей безопасную финансовую среду. Одной из лучших инициатив стало введение «Золотой визы» — вид на жительство долгосрочного типа в обмен на инвестиции в недвижимость.





Чем полезно для инвесторов

Благодаря тому, что в ОАЭ с каждым годом приезжает все больше людей, инвесторы могут выгодно сдавать недвижимость в долгосрочную аренду. Разнообразие предложений на рынке жилья позволяет выбирать подходящие объекты под свои потребности и стратегии инвестирования. Как правило, предприниматели предпочитают для открытия и ведения бизнеса деловые районы, такие как Downtown, JLT и т. д.





Дубай

В 2023 году ТЦ Dubai Mall установил мировой рекорд и стал самым посещаемым торговым комплексом на планете. За один год его посетили 105 000 000 человек. Тем временем 2024 год также показывает хорошие цифры и, возможно, тоже станет рекордным.





Чем полезно для инвесторов

Многим туристам, приезжающим в Дубай, нужны квартиры, сдаваемые в краткосрочную или долгосрочную аренду и расположенные в комфортных для отдыха районах. Большинство выбирают те локации, из которых просто попасть к самым популярным достопримечательностям: Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera.





Rixos Residences — элитный жилой комплекс, расположенный в самом центре Дубая, в знаменитом районе Downtown. В ЖК представлена развитая внутренняя инфраструктура: видовой бассейн, spa-салон, студия йоги, частный кинотеатр, гольф-симулятор, премиальная лаунж-зона. Как очевидное преимущество — близость к достопримечательностям, деловому району Business Bay и основным точкам эмирата.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 год

Стоимость: от 3 010 000 AED





Дубай занимает третье место среди городов с экологичной недвижимостью. Пока его обгоняют только Лондон и Нью-Йорк, однако с каждым годом в эмирате появляется все больше и больше экологически чистых объектов. Такое жилье популярно как у жителей, так и у инвесторов. У этого типа недвижимости множество преимуществ: озелененная территория, оснащение комплекса солнечными панелями, использование при строительстве износостойких материалов, современные технологии, позволяющие экономить ресурсы.





Чем полезно для инвесторов

Все больше резидентов Дубая хотят приобретать недвижимость в экологически чистых районах. В таких локациях всегда есть дополнительные бонусы: множество озелененных парков, велодорожки, зоны для пешеходов и т. д. Поэтому такую квартиру будет легко перепродать или сдавать в аренду.





Абу-Даби

В 2024 году Абу-Даби вновь занял первое место как самый безопасный город в мире. Этот факт, несомненно, способствует повышению количества резидентов и туристов в эмирате. Свой титул Абу-Даби не теряет с 2017 года, а правительство делает все для того, чтобы сохранить этот статус. Например, внедряются новые стандарты безопасности, повышается уровень жизни не только для своих граждан, но и для экспатов и туристов.









Чем полезно для инвесторов

В Абу-Даби любят переезжать семьи с детьми, а предприниматели часто открывают здесь свои филиалы. Развлекательная и культурная сфера тут также находится на высоком уровне, поэтому каждый год эмират посещает множество туристов. Большой интерес к Абу-Даби, а также его безопасность создали высокий спрос на аренду и покупку недвижимости здесь.





Gardenia Bay — современный озелененный жилой комплекс, находящийся вблизи главных достопримечательностей Абу-Даби: Ferrari World, Sea World, Yas Mall. На территории есть пляжный клуб, фитнес-центр, зоны для йоги и т. д. Упор в комплексе сделан на экологичность: для строительства использованы натуральные материалы, реализованы технологии устойчивого развития.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 362 979 AED





Вместо заключения

Расскажем, в какие еще рейтинги попали Объединенные Арабские Эмираты:

Абу-Даби занял 4 место в ТОП-е городов для людей, работающих удаленно.

ОАЭ заняли 1 место среди стран с самой стабильной экономикой.

Аэропорт DXB в Дубае занял 1 место как самый роскошный аэропорт в мире.

ОАЭ занимает 1 место в мире по скорости интернета 5G.



