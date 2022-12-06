ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Gardenia Bay

Gardenia Bay

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Yas Island, YS1
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 13
Визуализация
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 74 м² до 185 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 364 183 AED
от 1 364 183 AED
от 16 409 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%68 209 AED
При оформлении договора
2%27284 AED
До даты ввода в эксплуатацию
45%613 882 AED
При передаче
50%682 092 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 364 183 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Средняя школа6 км
Магазин4 км
Медицинский центр8 км
Море7 км

Описание

Современное комьюнити на набережной, дополненное зелеными пространствами на открытом воздухе. Откройте для себя размеренный образ жизни вблизи главных достопримечательностей Yas Mall, Ferrari World Abu Dhabi и SeaWorld Abu Dhabi. В комплексе представлено 210 резиденций, включая уютные студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты с просторным балконом и окнами в пол, из которых открываются виды на канал и благоустроенную территорию.

Нетронутая набережная граничит с сообществом, в котором гармонично переплетаются удобства, природа и дизайн. На территории находятся парковые зоны, пешеходные дорожки, пляжный клуб, фитнес-центр, зона для занятий йогой и открытые спортивные площадки, коворкинги, частный кинотеатр, переговорные комнаты, магазины и кафе. В пределах 10 минут на автомобиле находятся тематические парки SeaWorld Abu Dhabi и Ferrari World, парк Gateway Park Yas, кафе La Brioche, Laura Coffee And Bakery и Nowhere, гольф-клуб Yas Acres Golf & Country Club, теннисный корт Yas Tennis Courts. Качественная отделка Апартаменты отделаны натуральными материалами. Выбирайте теплые или освежающе светлые цветовые решения. Особенность комплекса – экологичность Акцент делается на целительной силе природы, которая способствует отдыху, росту и воссоединению. В комплексе реализованы технологии устойчивого развития, включая сокращение потребления энергии и воды, а также использование переработанных материалов. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 83
1 364 183 - 1 610 759
16 409 - 21 183
2 спальни
112 - 140
1 958 524 - 2 815 938
16 896 - 20 041
3 спальни
154 - 185
2 738 809 - 4 176 626
17 680 - 23 269

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Yas Island, YS1