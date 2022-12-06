Gardenia Bay

Нетронутая набережная граничит с сообществом, в котором гармонично переплетаются удобства, природа и дизайн. На территории находятся парковые зоны, пешеходные дорожки, пляжный клуб, фитнес-центр, зона для занятий йогой и открытые спортивные площадки, коворкинги, частный кинотеатр, переговорные комнаты, магазины и кафе. В пределах 10 минут на автомобиле находятся тематические парки SeaWorld Abu Dhabi и Ferrari World, парк Gateway Park Yas, кафе La Brioche, Laura Coffee And Bakery и Nowhere, гольф-клуб Yas Acres Golf & Country Club, теннисный корт Yas Tennis Courts. Качественная отделка Апартаменты отделаны натуральными материалами. Выбирайте теплые или освежающе светлые цветовые решения. Особенность комплекса – экологичность Акцент делается на целительной силе природы, которая способствует отдыху, росту и воссоединению. В комплексе реализованы технологии устойчивого развития, включая сокращение потребления энергии и воды, а также использование переработанных материалов. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

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