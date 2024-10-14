5 топовых фактов об Абу-Даби для тех, кто мечтает купить здесь квартиру

Дубай считается наиболее предпочтительным направлением для российских и европейских инвесторов. Однако это не единственный вариант. Все больше людей хотят вкладываться в недвижимость Абу-Даби, и мы решили выяснить, почему.





Факт 1. Климат

В Абу-Даби, как и в Дубае, пустынный климат с жаркими сухими периодами. Летом температура здесь может достигать отметки выше 40 градусов, а зимой снижается до +15. Осадков в регионе очень мало, основная их часть выпадает в зимний период. Но, несмотря на жару, в городе находиться весьма комфортно благодаря современным технологиям: кондиционеры в каждом помещении (и даже на остановках!), специальные системы орошения и множество парков. Инвесторов из средней полосы России, уставших от дождей и слякоти, часто привлекает возможность жить в солнечной локации. Тем более, что в Абу-Даби самое большое количество зелени среди всех эмиратов.





Факт 2. Высокое качество жизни

Уже не единожды Абу-Даби занимает первое место в рейтинге самых безопасных городов мира. Свой титул эмират удерживает уже восемь лет. Согласно отчету InterNations Expat Insider, столица эмиратов входит в двадцатку лучших для переезда городов. Правительство делает все, чтобы качество жизни граждан и экспатов оставалось на высоком уровне. Чем же еще, помимо безопасности, Абу-Даби привлекает инвесторов и людей, мечтающих жить здесь?









Тут удивительный темп развития экономики. В столице прекрасная архитектура и устойчивый рынок недвижимости. Тут находится множество достопримечательностей, развлечений на любой вкус и созданы идеальные возможности для трудоустройства.





Факт 3. Разнообразие недвижимости с доступными ценами

Абу-Даби — рай для инвесторов, ведь именно здесь можно найти самые востребованные типы недвижимости. Застройщики могут предложить к покупке как небольшую студию, так и многокомнатные апартаменты, пентхаусы или премиальные виллы. Будущие инвесторы могут выбрать либо готовые объекты, либо строящийся проект. Стоимость жилья здесь привлекательнее, чем в других городах мира. Наиболее престижная недвижимость располагается на острове Саадият.





Факт 4. Перспективный рынок недвижимости с высоким ROI

За прошлый год в Абу-Даби было совершено более 14 000 сделок. Планируется, что в 2024 году спрос на недвижимость будет оставаться высоким. Например, за первый квартал 2024 года было заключено около 2 660 сделок. Инфраструктура города постоянно совершенствуется, что делает инвестиции в недвижимость еще более привлекательными. Учитывая все эти факты, Абу-Даби является хорошим вариантом для инвесторов с долгосрочными планами. Самую большую доходность всегда показывают проекты на береговой линии. А в Абу-Даби еще остались ликвидные локации по приемлемой цене.





Кстати, при покупке недвижимости владельцу нужно заплатить налог в Земельный Департамент. В Дубае он составляет 4%, а в Абу-Даби всего 2%.









Факт 5. Большой туристический поток

Купив студию или апартаменты в Абу-Даби, инвестор легко сможет сдавать их в аренду. Туристический поток с каждым годом становится все больше: в 2023 году столицу посетило примерно 24 000 000 человек. Интересный факт: в Дубае делают ставку на пляжный отдых, в то время как Абу-Даби больше ориентирован на культурный и спортивный туризм. Здесь находятся такие достопримечательности, как Лувр, Formula 1, музей Гуггенхайма, мечеть шейха Зайда и др. При этом отдых в столице более размеренный и консервативный.





ТОП-3 проекта в Абу-Даби, которые точно привлекут инвесторов

Gardenia Bay — уютное семейное комьюнити, расположенное на набережной вблизи главных достопримечательностей Абу-Даби. Развитая внутренняя инфраструктура комплекса: парковая зона, фитнес-центр, спортивная площадка, пространство для занятий йогой, кафе, кинотеатр, магазины и др. Акцент в жилом комплексе сделан на экологичности.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 381 525 AED





Park View — эксклюзивный жилой комплекс, находящийся на острове Saadiyat Island. Основная фишка комьюнити — отельный сервис. Все лоты оборудованы кухней, кондиционерами, встроенными шкафами. Рядом располагается New York University Abu Dhabi, поэтому проект идеально подойдет как для жизни, так и для сдачи в аренду. Внутренняя инфраструктура придется по вкусу каждому: в комплексе находятся тренажерный зал, spa-салон, зона барбекю, детская площадка и др.

Стоимость: от 726 538 AED





Sama Yas — комьюнити, расположенное на острове Yas Island в окружении зеленых парков, точно понравится тем, кто всегда мечтал жить рядом с природой. Все лоты оборудованы премиальными экологичными материалами. В доступе у жильцов тренажерный зал, лаунж-зал с библиотекой, консьерж-сервис, парк с зоной для пикников, спортивные площадки, беговые и велодорожки.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 3 307 200 AED