ОАЭ
RU
AED
+971 (4) 412-5000
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Sama Yas by Aldar

Sama Yas by Aldar

YN-07, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 14
Визуализация
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 100 м² до 303 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена2 597 013 AED
от 2 597 013 AED
от 22 956 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%259 701 AED
При оформлении договора
2%51940 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 298 506 AED
При передаче
40%1 038 805 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 597 013 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Кинотеатр
  • Библиотека

Транспортная доступность

Море1 км
Аэропорт9 км

Описание

Элегантный жилой комплекс с малоэтажной застройкой предлагает удивительное сочетание роскоши и естественности и дарит возможность насладиться первоклассным уровнем жизни в окружении зеленых парков. Продуманное расположение на острове Yas Island позволит ежедневно любоваться живописными видами и оценить быстрый доступ к множеству локаций для отдыха и поддержания здорового образа жизни в удобной близости от дома. Ключевые особенности - К созданию внешних и внутренних пространств проекта причастны: архитектурное бюро Woods Bagot, студия дизайна интерьеров Mustard&Linen, знаменитый шеф-повар Chef Izu. - В Sama Yas представлены апартаменты, дуплексы и пентхаусы с отделкой премиальными экологичными материалами: деревянный термостойкий паркет, влагостойкая безвредная краска на стенах, расписанная вручную керамическая плитка, мраморные покрытия на кухне. - Удобства и услуги, доступные жильцам: тренажерный зал, spa-бутик, многофункциональный лаунж-зал с библиотекой для работы и отдыха, детская игровая зона, круглосуточный консьерж-сервис, услуги клининга и выгула собак, кейтеринг для пикников, предоставление автомобиля с водителем, зарядные станции для электромобилей и др. - На территории комьюнити спроектирован целый мини-город: обширные парки с зонами для пикников, места для выгула собак, спортивные и игровые площадки под открытым небом в тени деревьев, беговые и велодорожки. - Проект стремится соответствовать стандартам Estidama 3 Pearls, Fitwel и LEED Gold Certification. Функциональный дизайн, система экономии воды и энергии, сортировка отходов способствуют устойчивому и здоровому образу жизни в современном мегаполисе. Инфраструктура района Yas Island — это остров с развитой инфраструктурой для семейной жизни и отдыха. В округе расположены несколько школ и детских садов, а также Yas Park, Yas Beach, Yas Bay и Yas Acres Golf Club. В 10 минутах от комплекса находится торговый центр Yas Mall с кинотеатром, океанариумом, магазинами (включая IKEA) и ресторанами, а также развлекательные парки Ferrari World и Warner Brothers World. Преимущества расположения Выезд на Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Highway позволит за 10-15 минут добраться до Zayed International Airport. 20 минут займет дорога до знаменитой Мечети Шейха Зайеда и столько же — до района Saadiyat Island с богатой культурной жизнью: именно там находятся музеи Louvre Abu Dhabi и Guggenheim Abu Dhabi, выставочный центр Manarat Al Saadiyat, мультирелигиозный комплекс Abrahamic Family House, Национальный дворец-музей шейха Зайда и др. В пешей доступности от комплекса расположены остановки общественного транспорта.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
100 - 100
2 597 013 - 2 597 013
25 802 - 25 802
2 спальни
144 - 232
3 307 200 - 5 789 926
22 956 - 24 940
3 спальни
232 - 303
6 170 200 - 8 093 534
26 510 - 26 680

Инфраструктура

YN-07, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates