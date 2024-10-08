Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиТоп-5 ошибок брокеров по недвижимости в Дубае или как правильно выстраивать отношения с инвестором
Дата: 08.10.2024

Топ-5 ошибок брокеров по недвижимости в Дубае или как правильно выстраивать отношения с инвестором

Топ-5 ошибок брокеров по недвижимости в Дубае или как правильно выстраивать отношения с инвестором

Давно прошло время работы брокеров по шаблону. Для инвесторов теперь важно не только найти выгодную недвижимость, но и в процессе поиска получить идеальный сервис. Однако риэлторы зачастую сами портят свою репутацию, совершая одни и те же ошибки при работе с клиентами.


Ошибка 1: юридическая неподготовленность

В начале пути некоторые брокеры уверены, что главное — продать недвижимость, а остальное приложится. Но незнание законов и общая юридическая некомпетентность легко могут сорвать сделку. Одна из главных задач брокера в Дубае — исключить все риски, с которыми клиент может столкнуться при подписании договора. Не имея достаточных знаний, начинающий брокер может подвести инвестора. Ведь в сфере недвижимости в Дубае существует целый ряд юридических нюансов, которые необходимо учитывать при заключении сделок. В том числе, правила регистрации собственности, налоговые обязательства и прочие условия договоров.


Ошибка 2: неправильно подобранная недвижимость

Бывает, что брокер невнимательно слушает потребности клиента. В результате подбирает для него максимально неподходящую недвижимость. Например, инвестор искал квартиру для сдачи ее в дальнейшем в краткосрочную аренду. А брокер вместо студии в туристической локации предлагает трехкомнатные апартаменты в «спальном» районе, зато со скидкой.



Или другая ситуация. Клиент рассматривает покупку недвижимости в Дубае для долгосрочного проживания в ней. В свою очередь, брокер находит ему несколько вариантов апарт-отелей, в которых владелец может жить не более одного месяца в год.


Конечно, игнорирование потребностей инвестора в угоду собственной выгоде — плохая стратегия. В таком случае клиент наверняка уйдет к другому брокеру и напишет о вашей работе негативный отзыв.


Ошибка 3: некорректная информация об объекте

Иногда брокеру так хочется поскорее завершить сделку, что он может «забыть» про важные детали. Например, предоставить клиенту фотографии с прекрасным видом из окна предполагаемой к покупке квартиры на Персидский залив или Бурдж Халифу, но умолчать о начинающейся многолетней стройке в районе. Бывали случаи, когда инвестор узнавал о трудной транспортной доступности от своей квартиры до популярных районов Дубая только после покупки недвижимости.



Ошибка 4: отсутствие индивидуального подхода к клиенту

Важно понимать, что в сфере недвижимости не существует абсолютно одинаковых проектов и клиентов. Для того чтобы выстроить прозрачные индивидуальные отношения с инвестором, нужно придерживаться следующих правил:

  • Качественно прорабатывать все потребности клиента.
  • Давать полную информацию по объекту недвижимости.
  • Всегда запрашивать обратную связь.


Учитесь работать персонализировано, обращая внимание на вкусовые предпочтения и психологические установки клиента. Так вы сможете не просто продать недвижимость инвестору, но и научитесь «играть в долгую», выстраивая правильную коммуникацию и поддерживая отношения с клиентом.


Ошибка 5: игнорирование трендов

Брокер по недвижимости — не та профессия, в которой можно все выучить за один раз и расслабиться (честно, мы даже не знаем профессий, подходящих под это описание). Вы должны быть в курсе всего, что происходит на рынке недвижимости в Дубае, и следить за новыми трендами. Хороший риэлтор никогда не останавливается. Он посещает курсы, выставки и мастер-классы, общается с конкурентами, участвует в семинарах и параллельно обучается маркетингу и пиару.


Как правильно выстраивать отношения с инвестором

  1. Ищите недвижимость так, будто делаете это для себя. При этом важно быть включенным в проблемы и задачи инвестора.
  2. Расценивайте каждого клиента не как временного, а как постоянного. Ведь если инвестора все устроило при общении с вами, то есть большая вероятность, что он вернется и приведет своих знакомых.
  3. Не бойтесь прилагать усилия. Если у вас есть связи с застройщиками, то вы сможете «достать» нужную вашему клиенту квартиру даже из резерва, которого нет в открытом доступе. Именно ради таких сделок инвесторы часто и обращаются к брокерам.
  4. Не скрывайте минусы недвижимости, связанные с индивидуальными предпочтениями клиента. Правда рано или поздно вскроется, а вот доверие будет потеряно.
  5. Не оставляйте клиента под конец сделки один на один с его вопросами. Он может не знать (и наверняка не знает!), как подключить интернет в квартире или куда обратиться, чтобы оплатить коммунальные услуги. Не игнорируйте клиента в этом случае. Ответы на его вопросы не займут у вас много времени, зато значительно повлияют на вашу репутацию в положительном ключе.
  6. Помните о том, что хорошие долгосрочные отношения с инвестором лучше, чем сделка, совершенная здесь и сейчас.


ТОП-3 объекта недвижимости

Запрос от клиента: «Хочу полностью меблированные апартаменты в одном из центральных районов»

Rove Home Marasi Drive — жилой комплекс, созданный в фирменном дизайне Rove, придется по вкусу клиентам, мечтающим о стильной и уникальной недвижимости. Все апартаменты полностью меблированы и оснащены системой «умный дом». Развитая внутренняя инфраструктура поражает: бассейн, тренажерный зал, spa-зона, кафе, корт для игры в баскетбол и мини-футбол, скалодром, кинотеатр и даже телескоп на крыше. Жилой комплекс расположен в центральном районе Business Bay. Например, дорога до Бурдж Халифа и Дубай Молл составит не более 10 минут.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 045 888 AED


Запрос от клиента: «Мне нужна квартира с сервисом пятизвездочного отеля»

Nikki Beach Residences — прибрежное сообщество на территории Al Marjan Island. Вы сможете наслаждаться курортным образом жизни, не выходя из дома. К тому же в жилом комплексе для владельцев недвижимости доступен сервис пятизвездочного отеля. Внутренняя инфраструктура ЖК: бассейн, тренажерный зал, студия йоги, библиотека, детский клуб и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2028 года

Стоимость: от 2 028 600 AED


Запрос от клиента: «Хочу инвестировать в пентхаус»

Rixos Residences — жилой комплекс, брендированный профессионалами отельного бизнеса Rixos Hotels, расположенный в самом центре Дубая. Здесь можно приобрести как видовые апартаменты, так и роскошные пентхаусы. К услугам жителей комплекса бассейн на 65 этаже, премиальная зона для отдыха, кафе и бары, тренажерный зал, йога-студия, кинотеатр, детские площадки и др.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость пентхауса: от 28 000 000 AED

  1. Driven Properties

    Driven Properties

    Компания стремится обеспечивать высокое качество недвижимости мирового уровня. В портфеле успешных сделок более 20 000 объектов недвижимости на сумму свыше 100 миллиардов дирхамов, и она является одной из основателей Forbes Global Properties.

Item 1 of 3
  1. Nikki Beach Residences
    Nikki Beach Residences
    Bab Al Bahr Fayrouz Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи1 кв. 2028
    ЗастройщикAldar Properties
    Площадьот 203 м² до 507 м²
    Первый взнос10%
    от 1 600 326 $от 7 719 $/м²
Item 1 of 1

Похожие материалы

Еще
  1. 4 драйвера роста рынка для ваших сделок
    26.01.2026

    4 драйвера роста рынка для ваших сделок

    Причины, по которым рынок новостроек Дубая может расти в 2026 году

  2. Как поддержать клиента на пути к покупке недвижимости
    16.01.2026

    Как поддержать клиента на пути к покупке недвижимости

    От эмоций к контракту

  3. Будущее рынка недвижимости за ИИ? Проверим!
    12.01.2026

    Будущее рынка недвижимости за ИИ? Проверим!

    Расскажем, как использовать искусственный интеллект для анализа рынка и прогнозирования доходности

Item 1 of 9
Каталог