Топ-5 ошибок брокеров по недвижимости в Дубае или как правильно выстраивать отношения с инвестором

Давно прошло время работы брокеров по шаблону. Для инвесторов теперь важно не только найти выгодную недвижимость, но и в процессе поиска получить идеальный сервис. Однако риэлторы зачастую сами портят свою репутацию, совершая одни и те же ошибки при работе с клиентами.





Ошибка 1: юридическая неподготовленность

В начале пути некоторые брокеры уверены, что главное — продать недвижимость, а остальное приложится. Но незнание законов и общая юридическая некомпетентность легко могут сорвать сделку. Одна из главных задач брокера в Дубае — исключить все риски, с которыми клиент может столкнуться при подписании договора. Не имея достаточных знаний, начинающий брокер может подвести инвестора. Ведь в сфере недвижимости в Дубае существует целый ряд юридических нюансов, которые необходимо учитывать при заключении сделок. В том числе, правила регистрации собственности, налоговые обязательства и прочие условия договоров.





Ошибка 2: неправильно подобранная недвижимость

Бывает, что брокер невнимательно слушает потребности клиента. В результате подбирает для него максимально неподходящую недвижимость. Например, инвестор искал квартиру для сдачи ее в дальнейшем в краткосрочную аренду. А брокер вместо студии в туристической локации предлагает трехкомнатные апартаменты в «спальном» районе, зато со скидкой.









Или другая ситуация. Клиент рассматривает покупку недвижимости в Дубае для долгосрочного проживания в ней. В свою очередь, брокер находит ему несколько вариантов апарт-отелей, в которых владелец может жить не более одного месяца в год.





Конечно, игнорирование потребностей инвестора в угоду собственной выгоде — плохая стратегия. В таком случае клиент наверняка уйдет к другому брокеру и напишет о вашей работе негативный отзыв.





Ошибка 3: некорректная информация об объекте

Иногда брокеру так хочется поскорее завершить сделку, что он может «забыть» про важные детали. Например, предоставить клиенту фотографии с прекрасным видом из окна предполагаемой к покупке квартиры на Персидский залив или Бурдж Халифу, но умолчать о начинающейся многолетней стройке в районе. Бывали случаи, когда инвестор узнавал о трудной транспортной доступности от своей квартиры до популярных районов Дубая только после покупки недвижимости.









Ошибка 4: отсутствие индивидуального подхода к клиенту

Важно понимать, что в сфере недвижимости не существует абсолютно одинаковых проектов и клиентов. Для того чтобы выстроить прозрачные индивидуальные отношения с инвестором, нужно придерживаться следующих правил:

Качественно прорабатывать все потребности клиента.

Давать полную информацию по объекту недвижимости.

Всегда запрашивать обратную связь.





Учитесь работать персонализировано, обращая внимание на вкусовые предпочтения и психологические установки клиента. Так вы сможете не просто продать недвижимость инвестору, но и научитесь «играть в долгую», выстраивая правильную коммуникацию и поддерживая отношения с клиентом.





Ошибка 5: игнорирование трендов

Брокер по недвижимости — не та профессия, в которой можно все выучить за один раз и расслабиться (честно, мы даже не знаем профессий, подходящих под это описание). Вы должны быть в курсе всего, что происходит на рынке недвижимости в Дубае, и следить за новыми трендами. Хороший риэлтор никогда не останавливается. Он посещает курсы, выставки и мастер-классы, общается с конкурентами, участвует в семинарах и параллельно обучается маркетингу и пиару.





Как правильно выстраивать отношения с инвестором

Ищите недвижимость так, будто делаете это для себя. При этом важно быть включенным в проблемы и задачи инвестора. Расценивайте каждого клиента не как временного, а как постоянного. Ведь если инвестора все устроило при общении с вами, то есть большая вероятность, что он вернется и приведет своих знакомых. Не бойтесь прилагать усилия. Если у вас есть связи с застройщиками, то вы сможете «достать» нужную вашему клиенту квартиру даже из резерва, которого нет в открытом доступе. Именно ради таких сделок инвесторы часто и обращаются к брокерам. Не скрывайте минусы недвижимости, связанные с индивидуальными предпочтениями клиента. Правда рано или поздно вскроется, а вот доверие будет потеряно. Не оставляйте клиента под конец сделки один на один с его вопросами. Он может не знать (и наверняка не знает!), как подключить интернет в квартире или куда обратиться, чтобы оплатить коммунальные услуги. Не игнорируйте клиента в этом случае. Ответы на его вопросы не займут у вас много времени, зато значительно повлияют на вашу репутацию в положительном ключе. Помните о том, что хорошие долгосрочные отношения с инвестором лучше, чем сделка, совершенная здесь и сейчас.





ТОП-3 объекта недвижимости

Запрос от клиента: «Хочу полностью меблированные апартаменты в одном из центральных районов»

Rove Home Marasi Drive — жилой комплекс, созданный в фирменном дизайне Rove, придется по вкусу клиентам, мечтающим о стильной и уникальной недвижимости. Все апартаменты полностью меблированы и оснащены системой «умный дом». Развитая внутренняя инфраструктура поражает: бассейн, тренажерный зал, spa-зона, кафе, корт для игры в баскетбол и мини-футбол, скалодром, кинотеатр и даже телескоп на крыше. Жилой комплекс расположен в центральном районе Business Bay. Например, дорога до Бурдж Халифа и Дубай Молл составит не более 10 минут.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 045 888 AED





Запрос от клиента: «Мне нужна квартира с сервисом пятизвездочного отеля»

Nikki Beach Residences — прибрежное сообщество на территории Al Marjan Island. Вы сможете наслаждаться курортным образом жизни, не выходя из дома. К тому же в жилом комплексе для владельцев недвижимости доступен сервис пятизвездочного отеля. Внутренняя инфраструктура ЖК: бассейн, тренажерный зал, студия йоги, библиотека, детский клуб и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2028 года

Стоимость: от 2 028 600 AED





Запрос от клиента: «Хочу инвестировать в пентхаус»

Rixos Residences — жилой комплекс, брендированный профессионалами отельного бизнеса Rixos Hotels, расположенный в самом центре Дубая. Здесь можно приобрести как видовые апартаменты, так и роскошные пентхаусы. К услугам жителей комплекса бассейн на 65 этаже, премиальная зона для отдыха, кафе и бары, тренажерный зал, йога-студия, кинотеатр, детские площадки и др.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость пентхауса: от 28 000 000 AED