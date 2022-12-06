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Rove Home Marasi Drive

Al Khaili Tower, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 9
Визуализация
ЗастройщикIRTH Development LLC
Площадьот 31 м² до 82 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 048 888 AED
от 1 048 888 AED
от 29 101 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%104 889 AED
При оформлении договора
4%41956 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%419 555 AED
При передаче
50%524 444 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2027
Этажность40
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 048 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
31 - 36
1 048 888 - 1 138 888
31 433 - 33 109
1 спальня
56 - 56
1 668 888 - 1 668 888
29 497 - 29 497
2 спальни
82 - 82
2 408 888 - 2 408 888
29 101 - 29 101

Описание

Оазис современного дизайна, ярких красок и передовых технологий в центре мегаполиса. Rove Hotels вложили свой многолетний опыт в разработку жилого комплекса и создали уникальную экосистему, которая удовлетворит потребности в качественном и современном жилье. Отличная локация, разнообразные активности, фирменный дизайн Rove, качественный сервис – все это подчеркнет вашу уникальность и стиль. Ключевые особенности – Полностью меблированные апартаменты, оборудованные модульными системами ORI, позволят по новому взглянуть на организацию пространства. Все лоты оснащены системой умного дома Google и Alexa. – Общественные пространства с удобствами расположены на трех уровнях здания. Всего комплекс насчитывает более 40 различных удобств. – На крыше расположена барбекю зона, локации для отдыха и телескоп для наблюдений за звездами. – Средний уровень – Sky Garden, имеет кинотеатр, скалодром, зеленые зоны, мультифункциональный корт (баскетбол, мини футбол, пикет бол), spa-зону. – Нижний уровень включает кафе, магазины, коворкинг зону, бассейн, тренажерный зал, комнаты для игр и пр. Всего комплекс насчитывает более 40 различных удобств. – Здание будет распологать прямым доступом к прилегающему живописному парку и набережной канала вдоль улицы Marasi. Инфраструктура района Комплекс расположен в одном из центральных районов Business Bay, где гармонично сочетаются жилые, коммерческие и развлекательные объекты. Здесь расположено несколько клиник, например, Florence Medical Center, Art Of Aesthetics Poly Clinic и школ: UHGYM O14 Tower, City School Holdings International. В нескольких минутах от здания начинается Marasi Promenade на берегу Dubai Canal. Преимущества расположения Выезд на Al Khail Road и Sheikh Zayed Road позволяет беспрепятственно попасть в любой район города. До Dubai Opera, Burj Khalifa, The Dubai Fountain и Dubai Mall дорога составит около 10 минут, до City Walk – 12 минут. Дорога до Dubai Marina займет 15-18 минут, до Dubai International Airport можно добраться за 15-20 минут.

Инфраструктура

Al Khaili Tower, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Парковка
  • Лифт в паркинг
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Волейбольный корт
  • Спортивная площадка
  • Комната для игры в теннис
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Терраса
  • Библиотека