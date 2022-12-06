Rove Home Marasi Drive

Описание

Оазис современного дизайна, ярких красок и передовых технологий в центре мегаполиса. Rove Hotels вложили свой многолетний опыт в разработку жилого комплекса и создали уникальную экосистему, которая удовлетворит потребности в качественном и современном жилье. Отличная локация, разнообразные активности, фирменный дизайн Rove, качественный сервис – все это подчеркнет вашу уникальность и стиль. Ключевые особенности – Полностью меблированные апартаменты, оборудованные модульными системами ORI, позволят по новому взглянуть на организацию пространства. Все лоты оснащены системой умного дома Google и Alexa. – Общественные пространства с удобствами расположены на трех уровнях здания. Всего комплекс насчитывает более 40 различных удобств. – На крыше расположена барбекю зона, локации для отдыха и телескоп для наблюдений за звездами. – Средний уровень – Sky Garden, имеет кинотеатр, скалодром, зеленые зоны, мультифункциональный корт (баскетбол, мини футбол, пикет бол), spa-зону. – Нижний уровень включает кафе, магазины, коворкинг зону, бассейн, тренажерный зал, комнаты для игр и пр. Всего комплекс насчитывает более 40 различных удобств. – Здание будет распологать прямым доступом к прилегающему живописному парку и набережной канала вдоль улицы Marasi. Инфраструктура района Комплекс расположен в одном из центральных районов Business Bay, где гармонично сочетаются жилые, коммерческие и развлекательные объекты. Здесь расположено несколько клиник, например, Florence Medical Center, Art Of Aesthetics Poly Clinic и школ: UHGYM O14 Tower, City School Holdings International. В нескольких минутах от здания начинается Marasi Promenade на берегу Dubai Canal. Преимущества расположения Выезд на Al Khail Road и Sheikh Zayed Road позволяет беспрепятственно попасть в любой район города. До Dubai Opera, Burj Khalifa, The Dubai Fountain и Dubai Mall дорога составит около 10 минут, до City Walk – 12 минут. Дорога до Dubai Marina займет 15-18 минут, до Dubai International Airport можно добраться за 15-20 минут.