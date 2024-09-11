Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование

Рынок недвижимости в Дубае отличается цикличностью. Многие инвесторы интересуются у брокеров, в какой сезон выгоднее всего покупать квартиру. Чтобы этот вопрос не застал вас врасплох, рассказываем о плюсах и минусах приобретения жилья в Дубае в разное время года.





Общие факты о местном климате

Ни для кого не секрет, что климат в Дубае — жаркий. Среднегодовая температура около +28°С, а количество осадков минимально, большую часть составляют солнечные дни. Такие погодные условия привлекают туристов и отдыхающих круглый год, делая недвижимость в Дубае максимально востребованной.





Важно понимать, что разные сезоны имеют свои особенности. Знание этих факторов поможет выбрать идеальное время для покупки жилья.





Зимний период

Примерно с ноября по март в Дубае начинается «пиковый сезон». Город оживает за счет приезда туристов и проведения различных мероприятий. Например, каждую зиму в Дубае традиционно устраивают Dubai Shopping Festival, концерты популярных музыкантов и рождественские ярмарки. Спрос на недвижимость в это время обычно возрастает, что может привести к увеличению цен. Таким образом, покупка квартиры в более «активное» время года может потребовать больших затрат. Если же владелец захочет сдать или перепродать недвижимость в Дубае в зимний период, то это может стать хорошей инвестицией.

Весенний период

В марте - апреле местные жители отмечают Рамадан, что обычно приводит к замедлению рынка. В этот период владельцы недвижимости (а также девелоперы) обычно готовы предложить более «щадящие» условия для аренды или продажи.

Летний период

Лето в Дубае обычно считается внесезоньем: на улице стоит жаркая погода, снижается туристический поток, местные жители уезжают в другие страны, чтобы переждать некомфортную для них погоду. В июле термометр часто показывает температуру выше +45°С. В это время в эмирате стараются не проводить никаких массовых мероприятий. Большинство туристов также предпочитают выбирать другие месяцы для отдыха в Дубае. Поэтому спрос на недвижимость и ее стоимость летом снижаются.





Межсезонье

Межсезоньем в Дубае считается период с сентября по ноябрь. В это время инвесторам открываются широкие возможности для приобретения недвижимости. Цены обычно падают вниз, что позволяет продавцам и арендодателям предлагать более гибкие условия для привлечения новых клиентов. Большее количество вариантов жилья именно в межсезонье становится доступным для покупателей. Поэтому осень считается одним из идеальных времен года для покупки недвижимости в Дубае и других эмиратах.





Однако сезонность не является определяющим фактором, влияющим на стоимость недвижимости. Необходимо также учитывать и дополнительные параметры:

Значимые масштабные мероприятия. Цены на жилье в Дубае также могут изменяться в зависимости от проведения различных массовых мероприятий. Как правило, такие события повышают спрос на жилье, что, в свою очередь, влияет на стоимость аренды и продажи.

Изменения в политике и экономике.

Акции от застройщиков. Многие девелоперы во время пониженного спроса могут предложить скидку, чтобы увеличить продажи.





ТОП-3 проекта для покупки и инвестирования





Al Habtoor Tower — современный жилой комплекс, расположенный в популярном районе Дубая Business Bay. Уютная набережная рядом с ЖК станет воплощением мечты для тех, кто стремился к комфортному и спокойному образу жизни. Развитая внутренняя инфраструктура придется по душе каждому владельцу недвижимости: в этом комплексе находятся бассейн, фитнес-центр, spa-салон, зона отдыха на открытом воздухе, библиотека. Конкурентное преимущество: близость к пляжу.

Срок сдачи: 3 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 937 663 AED





Rove Home Marasi Drive — технологичный жилой комплекс с уникальной экосистемой. Апартаменты сдаются полностью меблированными и оснащенными системой «умный дом». Развитая внутренняя инфраструктура: зона для барбекю, кинотеатр, телескоп на крыше, spa-салон, бассейн, тренажерный зал и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 992 888 AED





One Park Central — амбициозный проект, расположенный в самом центре района JVC. Идеально подойдет для тех, кто ценит тишину и комфорт. Внутри жилого комплекса находятся бассейн, джакузи, теннисный и баскетбольный корт, библиотека, тренажерный зал, зона для йоги и др.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 374 818 AED





Заключение

Несколько советов для тех, кто никак не может принять решение о покупке недвижимости в Дубае.