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Al Habtoor Tower

United Arab Emirates, Dubai, Sheikh Zayed Road, 100/4
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 1
Визуализация
ЗастройщикAl Habtoor Group
Площадьот 79 м² до 294 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 755 800 AED
от 1 755 800 AED
от 21 528 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%175 580 AED
При оформлении договора
4%70232 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 053 480 AED
При передаче
40%702 320 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность83
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 755 800 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Средняя школа1 км
Магазин260 м
Медицинский центр3 км
Море4 км

Описание

Новый проект в районе Al Habtoor City, который является частью делового центра Business Bay. Откройте для себя образ жизни на набережной Dubai Canal, полный красоты и спокойствия. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Во всех лотах просторные балконы и полностью укомплектованная кухня. Из окон открываются панорамные виды на Burj Khalifa, Business Bay и Palm Jumeirah.

Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся фитнес-центр, infinity-бассейн, SPA-салон, корт для падел, кафе, ресторан, игровая площадка, зона отдыха на свежем воздухе и библиотека. За 5-10 минут можно доехать до теннисного корта Al Habtoor Tennis Academy, ресторана Aballii Burger Restuarant, супермаркетов LuLu Express - Al Quoz и Allday Fresh - Al Habtoor City, школ Global Indian International School (GIIS), Safa British School и Jumeirah English Speaking School (JESS Jumeirah), медицинских центров Medcare - Near Al Safa Park и Prime Medical Center - Jumeirah, Al Ferdous 1. Близость к пляжу В 8 минутах на автомобиле находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Особенность комплекса – экологичность Благодаря инновационным технологиям строительства будут сокращены выбросы углекислого газа в природу. Здание по технологии «сверху вниз» Bauer, значительно превосходит качество других конструкций в Дубае. Надежный застройщик Al Habtoor Group – компания, которая с 1970 года активно развивается в сфере гостиничного бизнеса, автомобилестроения, лизинга, застройки недвижимости и образования. Филиалы застройщика расположены в Лондоне, Вене, Будапеште, Бейруте, Спрингфилде, США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
79 - 119
1 755 800 - 4 554 215
21 528 - 41 226
2 спальни
136 - 169
3 504 855 - 5 672 497
21 528 - 37 243
3 спальни
169 - 294
5 757 336 - 10 754 249
32 292 - 42 410

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Sheikh Zayed Road, 100/4

Al Habtoor Tower