Аль Хабтур-Сити
Дубай
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Полное описание:
Al Habtoor City — небольшой район на берегу канала Al Jadaf. В комьюнити будет комфортно молодым парам, экспатам, инвесторам, семьям с детьми.
Инфраструктура:
- Супермаркет: Allday Fresh Supermarket Al Habtoor City.
- Рестораны: BQ - French Kitchen & Bar, World Cut Steakhouse, Le Patio, Ribs & Brews.
Медицинские центры и детские образовательные учреждения расположены в соседних районах (Business Bay, Downtown Dubai) в радиусе 10-15 минут на автомобиле.
Здесь также проводится постоянное театрализованное аквашоу La Perle.
Транспортная доступность:
Район расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road.
Основным средством передвижения является такси или личный автомобиль.
Дорога до международного аэропорта Дубая займет 30 минут.