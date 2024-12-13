Аль Хабтур-Сити

Полное описание:

Al Habtoor City — небольшой район на берегу канала Al Jadaf. В комьюнити будет комфортно молодым парам, экспатам, инвесторам, семьям с детьми.





Инфраструктура:

Супермаркет: Allday Fresh Supermarket Al Habtoor City.

Рестораны: BQ - French Kitchen & Bar, World Cut Steakhouse, Le Patio, Ribs & Brews.





Медицинские центры и детские образовательные учреждения расположены в соседних районах (Business Bay, Downtown Dubai) в радиусе 10-15 минут на автомобиле.





Здесь также проводится постоянное театрализованное аквашоу La Perle.





Транспортная доступность:

Район расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road.





Основным средством передвижения является такси или личный автомобиль.





Дорога до международного аэропорта Дубая займет 30 минут.



