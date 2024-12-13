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Аль Хабтур-Сити

Дубай
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Полное описание:

Al Habtoor City — небольшой район на берегу канала Al Jadaf. В комьюнити будет комфортно молодым парам, экспатам, инвесторам, семьям с детьми.


Инфраструктура:

  • Супермаркет: Allday Fresh Supermarket Al Habtoor City.
  • Рестораны: BQ - French Kitchen & Bar, World Cut Steakhouse, Le Patio, Ribs & Brews.


Медицинские центры и детские образовательные учреждения расположены в соседних районах (Business Bay, Downtown Dubai) в радиусе 10-15 минут на автомобиле.


Здесь также проводится постоянное театрализованное аквашоу La Perle.


Транспортная доступность:

Район расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road.


Основным средством передвижения является такси или личный автомобиль.


Дорога до международного аэропорта Дубая займет 30 минут.


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