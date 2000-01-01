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Al Habtoor Group

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Крупнейшая группа компаний, выросшая практически вместе с рынком Дубая и ОАЭ. Благодаря своему обширному опыту и качественным проектам данный застройщик заслуженно признан одним из самых влиятельных игроков в сфере недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов.


Преимущества компании:

- индивидуальный подход к клиентам;

- надежность и сдача объектов в срок;

- использование новейших технологий в строительстве;

- проекты в самых престижных районах Дубая.


Девелопер также способствует созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и экономическому росту ОАЭ. Al Habtoor Group активно поддерживает различные программы в сфере образования, культуры и спорта.

2 предложения
Habtoor Grand Residences
Habtoor Grand Residences
18A, Al Falea' Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикAl Habtoor Group
Площадьот 195 м² до 742 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 195 м²от 11 028 595 AED
3 спальниот 264 м²от 13 937 907 AED
4 спальниот 382 м²от 20 839 350 AED
от 11 028 595 AEDот 42 011 AED/м²
Al Habtoor Tower
Al Habtoor Tower
United Arab Emirates, Dubai, Sheikh Zayed Road, 100/4
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикAl Habtoor Group
Площадьот 79 м² до 402 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 79 м²от 2 158 771 AED
2 спальниот 136 м²от 3 679 712 AED
3 спальниот 201 м²от 6 953 955 AED
от 2 158 771 AEDот 25 240 AED/м²
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