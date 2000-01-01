Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикAl Habtoor Group
Площадьот 195 м² до 742 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 195 м²от 11 028 595 AED
3 спальниот 264 м²от 13 937 907 AED
4 спальниот 382 м²от 20 839 350 AED
Крупнейшая группа компаний, выросшая практически вместе с рынком Дубая и ОАЭ. Благодаря своему обширному опыту и качественным проектам данный застройщик заслуженно признан одним из самых влиятельных игроков в сфере недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов.
Преимущества компании:
- индивидуальный подход к клиентам;
- надежность и сдача объектов в срок;
- использование новейших технологий в строительстве;
- проекты в самых престижных районах Дубая.
Девелопер также способствует созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и экономическому росту ОАЭ. Al Habtoor Group активно поддерживает различные программы в сфере образования, культуры и спорта.