Крупнейшая группа компаний, выросшая практически вместе с рынком Дубая и ОАЭ. Благодаря своему обширному опыту и качественным проектам данный застройщик заслуженно признан одним из самых влиятельных игроков в сфере недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов.





Преимущества компании:

- индивидуальный подход к клиентам;

- надежность и сдача объектов в срок;

- использование новейших технологий в строительстве;

- проекты в самых престижных районах Дубая.





Девелопер также способствует созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и экономическому росту ОАЭ. Al Habtoor Group активно поддерживает различные программы в сфере образования, культуры и спорта.