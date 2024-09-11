Каталог
Habtoor Grand Residences

18A, Al Falea' Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Al Habtoor Group
Площадь
от 201 м² до 311 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 3 065 305 $от 14 221 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность49
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
201 – 213
3 065 305 – 3 181 754
14 930 – 15 194
3 спальни
291 – 311
4 141 242 – 4 682 463
14 221 – 15 010
Брошюра проекта

Описание

Роскошный жилой комплекс дополнит современный шарм пейзажа в престижном районе Dubai Marina, с его извилистыми набережными, изысканными заведениями и большим разнообразием баров и лаунжей. Изюминка Habtoor grand residences — панорамный бассейн на крыше, открывающий мир невероятных видов, которые помогут расслабиться и уйти от городской суеты. Прямой доступ к пляжу и близость к Marina Beach и JBR Beach обеспечивают непревзойденный уровень комфорта и развлечений. Ключевые особенности — Уникальный набор просторных апартаментов с 2-4 спальнями, таунхаусов с 3-4 спальнями, пентхаусов с отделкой люкс-класса. — Гармоничное обустройство территории: лобби, открытый бассейн, теннисный корт, зона барбекю, спортивный зал, детские площадки, SPA-центр, услуги парковщика. — Прямой выход к эксклюзивному пляжу, быстрое сообщение с аэропортом и доступная транспортная инфраструктура. Инфраструктура района Комфорт повседневной жизни обеспечен благодаря доступности супермаркетов Beach City Supermarket, GOURMET, кофеен Big smile Coffee и др, аптек. Известный торговый центр Dubai Mall в 25 минутах на автомобиле. Около 15 минут потребуется, чтобы добраться до школ International School Jumeirah,International School Meadows. Преимущества расположения Благодаря удобной транспортной сети и близости к основным автомагистралям Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Muhammad Bin Zayed Road, жителям ЖК легко добираться до любой точки города. В непосредственной близости такие районы как: The Walk JBR, Dubai Harbour, Palm Jumeirah, Bluewater Island. Дорога до популярного района The Walk JBR займет 10 минут, до пляжей Dubai Marina — 12 минут. До Dubai International Airport можно доехать всего за полчаса, а до аэропорта AL Maktoum — 57 минут.

Локация

На карте
18A, Al Falea' Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Море200 м
Школа5 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Al Habtoor Group

Al Habtoor Group

Крупнейшая группа компаний, выросшая практически вместе с рынком Дубая. Благодаря своему обширному опыту, качественным и вовремя сданным проектам данный застройщик заслуженно признан одним из самых влиятельных игроков в сфере недвижимости ОАЭ.
Подробнее

