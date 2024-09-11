Описание

Роскошный жилой комплекс дополнит современный шарм пейзажа в престижном районе Dubai Marina, с его извилистыми набережными, изысканными заведениями и большим разнообразием баров и лаунжей. Изюминка Habtoor grand residences — панорамный бассейн на крыше, открывающий мир невероятных видов, которые помогут расслабиться и уйти от городской суеты. Прямой доступ к пляжу и близость к Marina Beach и JBR Beach обеспечивают непревзойденный уровень комфорта и развлечений. Ключевые особенности — Уникальный набор просторных апартаментов с 2-4 спальнями, таунхаусов с 3-4 спальнями, пентхаусов с отделкой люкс-класса. — Гармоничное обустройство территории: лобби, открытый бассейн, теннисный корт, зона барбекю, спортивный зал, детские площадки, SPA-центр, услуги парковщика. — Прямой выход к эксклюзивному пляжу, быстрое сообщение с аэропортом и доступная транспортная инфраструктура. Инфраструктура района Комфорт повседневной жизни обеспечен благодаря доступности супермаркетов Beach City Supermarket, GOURMET, кофеен Big smile Coffee и др, аптек. Известный торговый центр Dubai Mall в 25 минутах на автомобиле. Около 15 минут потребуется, чтобы добраться до школ International School Jumeirah,International School Meadows. Преимущества расположения Благодаря удобной транспортной сети и близости к основным автомагистралям Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Muhammad Bin Zayed Road, жителям ЖК легко добираться до любой точки города. В непосредственной близости такие районы как: The Walk JBR, Dubai Harbour, Palm Jumeirah, Bluewater Island. Дорога до популярного района The Walk JBR займет 10 минут, до пляжей Dubai Marina — 12 минут. До Dubai International Airport можно доехать всего за полчаса, а до аэропорта AL Maktoum — 57 минут.