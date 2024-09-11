Каталог
Al Habtoor Tower

United Arab Emirates, Dubai, Sheikh Zayed Road, 100/4
Застройщик
Al Habtoor Group
Площадь
от 99 м² до 341 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 893 366 $от 8 357 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность83
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
99 – 139
893 366 – 1 176 123
8 457 – 9 022
2 спальни
152 – 188
1 461 912 – 1 572 243
8 357 – 9 601
3 спальни
172 – 341
1 723 521 – 8 724 608
9 990 – 25 582
Брошюра проекта

Описание

Новый проект в районе Al Habtoor City, который является частью делового центра Business Bay. Откройте для себя образ жизни на набережной Dubai Canal, полный красоты и спокойствия. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Во всех лотах просторные балконы и полностью укомплектованная кухня. Из окон открываются панорамные виды на Burj Khalifa, Business Bay и Palm Jumeirah. Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся фитнес-центр, infinity-бассейн, SPA-салон, корт для падел, кафе, ресторан, игровая площадка, зона отдыха на свежем воздухе и библиотека. За 5-10 минут можно доехать до теннисного корта Al Habtoor Tennis Academy, ресторана Aballii Burger Restuarant, супермаркетов LuLu Express - Al Quoz и Allday Fresh - Al Habtoor City, школ Global Indian International School (GIIS), Safa British School и Jumeirah English Speaking School (JESS Jumeirah), медицинских центров Medcare - Near Al Safa Park и Prime Medical Center - Jumeirah, Al Ferdous 1. Близость к пляжу В 8 минутах на автомобиле находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Особенность комплекса – экологичность Благодаря инновационным технологиям строительства будут сокращены выбросы углекислого газа в природу. Здание по технологии «сверху вниз» Bauer, значительно превосходит качество других конструкций в Дубае. Надежный застройщик Al Habtoor Group – компания, которая с 1970 года активно развивается в сфере гостиничного бизнеса, автомобилестроения, лизинга, застройки недвижимости и образования. Филиалы застройщика расположены в Лондоне, Вене, Будапеште, Бейруте, Спрингфилде, США.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Sheikh Zayed Road, 100/4

Район Аль Хабтур-Сити

Дубай
Al Habtoor City — небольшой район на берегу канала Al Jadaf. Имеет развивающуюся инфраструктуру. В комьюнити будет комфортно молодым парам, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Море4 км
Школа1 км
Магазин260 м
Медицинский центр3 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Al Habtoor Group

Крупнейшая группа компаний, выросшая практически вместе с рынком Дубая. Благодаря своему обширному опыту, качественным и вовремя сданным проектам данный застройщик заслуженно признан одним из самых влиятельных игроков в сфере недвижимости ОАЭ.
Подробнее

Новости

  1. Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование
    Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование11.09.2024
