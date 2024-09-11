Al Habtoor Tower

Описание

Новый проект в районе Al Habtoor City, который является частью делового центра Business Bay. Откройте для себя образ жизни на набережной Dubai Canal, полный красоты и спокойствия. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Во всех лотах просторные балконы и полностью укомплектованная кухня. Из окон открываются панорамные виды на Burj Khalifa, Business Bay и Palm Jumeirah. Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся фитнес-центр, infinity-бассейн, SPA-салон, корт для падел, кафе, ресторан, игровая площадка, зона отдыха на свежем воздухе и библиотека. За 5-10 минут можно доехать до теннисного корта Al Habtoor Tennis Academy, ресторана Aballii Burger Restuarant, супермаркетов LuLu Express - Al Quoz и Allday Fresh - Al Habtoor City, школ Global Indian International School (GIIS), Safa British School и Jumeirah English Speaking School (JESS Jumeirah), медицинских центров Medcare - Near Al Safa Park и Prime Medical Center - Jumeirah, Al Ferdous 1. Близость к пляжу В 8 минутах на автомобиле находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Особенность комплекса – экологичность Благодаря инновационным технологиям строительства будут сокращены выбросы углекислого газа в природу. Здание по технологии «сверху вниз» Bauer, значительно превосходит качество других конструкций в Дубае. Надежный застройщик Al Habtoor Group – компания, которая с 1970 года активно развивается в сфере гостиничного бизнеса, автомобилестроения, лизинга, застройки недвижимости и образования. Филиалы застройщика расположены в Лондоне, Вене, Будапеште, Бейруте, Спрингфилде, США.