Описание

Al Habtoor 1970 Office Tower - стеклянный многослойный небоскреб в Al Habtoor City, который дополняет динамичный силуэт Дубая и формирует современное пространство для бизнеса. Ключевые особенности - На каждом этаже размещено всего по 8 офисных помещений. - Озелененные террасы подчеркивают структуру башни и ее экологическую эффективность. - Помимо офисов на территории здания находятся: лаунж-зоны для сотрудников, лобби, магазины, кафе, рестораны. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от станции метро Business Bay. За 2 минуты можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road, за 3 минуты – добраться до паромного причала и спортивного центра Danube Sports Worls, за 4 минуты – до парка Al Safa Park. Дорога до Dubai International Airport займет 14 минут.