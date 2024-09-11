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Al Habtoor 1970 Office Tower

199, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Al Habtoor Group
Площадь
от 175 м² до 222 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 2 532 334 $от 14 468 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность63
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовОфис
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
175 – 222
2 532 334 – 3 216 526
14 468
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Al Habtoor 1970 Office Tower - стеклянный многослойный небоскреб в Al Habtoor City, который дополняет динамичный силуэт Дубая и формирует современное пространство для бизнеса. Ключевые особенности - На каждом этаже размещено всего по 8 офисных помещений. - Озелененные террасы подчеркивают структуру башни и ее экологическую эффективность. - Помимо офисов на территории здания находятся: лаунж-зоны для сотрудников, лобби, магазины, кафе, рестораны. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от станции метро Business Bay. За 2 минуты можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road, за 3 минуты – добраться до паромного причала и спортивного центра Danube Sports Worls, за 4 минуты – до парка Al Safa Park. Дорога до Dubai International Airport займет 14 минут.

Локация

На карте
199, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Хабтур-Сити (Al Habtoor City)

Дубай
Al Habtoor City – район у Dubai Canal с гостиничными комплексами, театром и прямым доступом к Downtown Dubai.
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Транспортная доступность

Магазин600 м
Медицинский центр210 м
Метро1 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Территория
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Кондитерская / Пекарня
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Al Habtoor Group

Al Habtoor Group

Один из ключевых девелоперов региона, внесший огромный вклад в развитие экономики, инфраструктуры и рынка недвижимости Дубая.
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