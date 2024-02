One Park Central by Iman

Описание

В самом сердце Jumeirah Village Circle, напротив живописного парка, возвышается One Park Central — архитектурный шедевр, сочетающий в себе изысканность, инновации и городской шарм. Амбициозный проект предлагает более 60 высококлассных удобств и обещает стать эталоном современного качественного жилья в одном из самых привлекательных районов Дубая. Ключевые особенности – На нижнем уровне находится 35 метровый infinity-бассейн, джакузи, зона для загара и отдыха, открытая и закрытая детская площадка, баскетбольный и теннисный корты, тренажерный зал. – Помимо активного отдыха и занятий спортом в комплексе предусмотрен коворкинг, комната для аркадных игр, бильярдный стол, кофейня, библиотека. – Общественные пространства на крыше порадуют резидентов infinity-бассейном, джакузи, зоной с шезлонгами, площадкой для пикников и барбекю, зонами для отдыха, медитаций и йоги. – На территории комплекса предполагается многоуровневый паркинг с зарядными станциями для электромобилей, а также большая зона для ритейла, кафе, ресторанов и коммерческих помещений. Инфраструктура района Развитая инфраструктура и мало- и среднеэтажная застройка в окружении зеленых зон будет привлекательна для всех, кто ценит комфорт и тишину. Непосредственная близость к таким достопримечательностям, как Dubai Miracle Garden и Dubai Butterfly Garden, добавляет району особый шарм. В районе расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Жилой комплекс имеет сообщение со всеми районами города благодаря выездам на крупные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina и The Palm Jumeirah. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.