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One Park Central by Iman

Bloom Heights, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикIman Developers
Площадьот 33 м² до 357 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена625 000 AED
от 625 000 AED
от 9 914 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%125 000 AED
При оформлении договора
4%25000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%250 000 AED
При передаче
40%250 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
Этажность31
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 625 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
33 - 49
625 000 - 928 811
18 897 - 18 899
1 спальня
65 - 89
1 000 000 - 1 374 255
15 377 - 15 377
2 спальни
96 - 172
1 400 000 - 2 507 814
14 560 - 14 560

Описание

В самом сердце Jumeirah Village Circle, напротив живописного парка, возвышается One Park Central — архитектурный шедевр, сочетающий в себе изысканность, инновации и городской шарм. Амбициозный проект предлагает более 60 высококлассных удобств и обещает стать эталоном современного качественного жилья в одном из самых привлекательных районов Дубая. Ключевые особенности – На нижнем уровне находится 35 метровый infinity-бассейн, джакузи, зона для загара и отдыха, открытая и закрытая детская площадка, баскетбольный и теннисный корты, тренажерный зал. – Помимо активного отдыха и занятий спортом в комплексе предусмотрен коворкинг, комната для аркадных игр, бильярдный стол, кофейня, библиотека. – Общественные пространства на крыше порадуют резидентов infinity-бассейном, джакузи, зоной с шезлонгами, площадкой для пикников и барбекю, зонами для отдыха, медитаций и йоги. – На территории комплекса предполагается многоуровневый паркинг с зарядными станциями для электромобилей, а также большая зона для ритейла, кафе, ресторанов и коммерческих помещений. Инфраструктура района Развитая инфраструктура и мало- и среднеэтажная застройка в окружении зеленых зон будет привлекательна для всех, кто ценит комфорт и тишину. Непосредственная близость к таким достопримечательностям, как Dubai Miracle Garden и Dubai Butterfly Garden, добавляет району особый шарм. В районе расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Жилой комплекс имеет сообщение со всеми районами города благодаря выездам на крупные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina и The Palm Jumeirah. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.

Инфраструктура

Bloom Heights, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Площадка для сквоша
  • Спортивная площадка
  • Комната для игры в теннис
  • Бильярдная комната
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса