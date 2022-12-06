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Nikki Beach Residences

Bab Al Bahr Fayrouz Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 79 м² до 557 м²
Количество спаленот 1 до 5
Стартовая цена1 848 300 AED
от 1 848 300 AED
от 23 287 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%184 830 AED
При оформлении договора
5%92415 AED
+
2%36966 AED
До даты ввода в эксплуатацию
45%831 735 AED
При передаче
40%739 320 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2028
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 848 300 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка

Транспортная доступность

Магазин230 м
Медицинский центр5 км
Море750 м

Описание

Прибрежное сообщество в коллаборации ведущего застройщика с гостиничным комплексом Nikki Beach на территории Al Marjan Island. Наслаждайтесь курортным образом жизни — откройте для себя потрясающий вид на Арабский залив и эксклюзивный сервис 5-звездочного отеля в Ras Al Khaimah.

В комплексе представлены брендированные резиденции с отделкой и без, включая апартаменты с 1-4 спальнями, sky villas и sky terraces. Планировками предусмотрены гардеробные в спальнях, столовая зона и прачечная. Некоторые лоты с кладовыми и просторной террасой для отдыха. Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейн, спортивная площадка, фитнес-центр, SPA-салон с парной, игровая зона, зал для мероприятий, F&B-заведения, сады для отдыха, детский клуб, библиотека, коворкинг, клубный дом, лаунж, студия йоги и паркинг. Предусмотрен сервис 5-звездочного отеля: услуги консьержа и парковщика, уборка номеров, услуги прачечной и няни, техническое обслуживание, мойка автомобилей, услуги шофера. В пределах 10 минут находятся рестораны Meat Point, Puro и Boons Brasserie & Bar, супермаркеты Zoom и Spinneys, торговый комплекс Al Hamra Mall, медицинский центр RAK Medical Center Al Hamra. Развитая транспортная сеть Из жилого комплекса открывается прямой доступ к автотрассе Al Marjan Island Boulevard, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 30 минут можно доехать до RAK International Airport. Особенность комплекса – экологические стандарты Комплекс сертифицирован стандартами FitWell и LEED Silver. FitWell стремится поддерживать здоровое будущее, в котором каждое здание спроектировано так, чтобы поддерживать благополучие жителей. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
79 - 98
1 848 300 - 2 315 500
23 287 - 23 596
2 спальни
125 - 125
3 480 000 - 3 480 000
27 645 - 27 645
3 спальни
212 - 212
5 500 000 - 5 500 000
25 841 - 25 841
4 спальни
456 - 456
11 804 234 - 11 804 234
25 841 - 25 841
5 спален
557 - 557
14 413 793 - 14 413 793
25 841 - 25 841

Инфраструктура

Bab Al Bahr Fayrouz Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates