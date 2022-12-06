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Rixos Residences Downtown

Vizir Downtown, Downtown Dubai, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикDriven Properties
Площадьот 65 м² до 975 м²
Количество спаленот 1 до 5
Стартовая цена2 500 000 AED
от 2 500 000 AED
от 31 000 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%250 000 AED
При оформлении договора
4%100000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 250 000 AED
При передаче
40%1 000 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
Этажность87
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 500 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Парковка
  • Лифт в паркинг
Лифты
  • Количество лифтов: 5
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Площадка для сквоша
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса

Описание

Брендированный проект от профессионалов отельного бизнеса Rixos Hotels. Престижный 87-этажный жилой комплекс находится в районе Downtown в непосредственной близости от Burj Khalifal и Dubai Opera. Жители оценят выгодное расположение в самом центре Дубая и захватывающие виды на город и Dubai Canal. Rixos Residences Downtown предлагает стильные апартаменты и пентхаусы с превосходным качеством материалов в отделке интерьеров и экстерьеров. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с высокими потолками 3,8 метра; не более 5 квартир на этаже. – На 65 этаже будет расположен видовой бассейн и премиальная лаунж-зона. – Удобства на территории: кафе и бары, взрослый и детский бассейны, тренажерный зал со spa-салоном и йога-студией, игровой клуб для детей, спортивные и детские площадки под открытым небом, приватный кинотеатр, комнаты для спортивных и настольных игр, беговые дорожки, гольф-симулятор и др. – Жителям доступны такие услуги, как: консьерж-сервис, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, швейцар и др.. – Дополнительно предусмотрены эксклюзивная опция индивидуального обслуживания A la carte и привилегированное членство в Accor Ownership Benefits Program. Инфраструктура района Популярный район Downtown привлекает не только туристов, но и тех, кто предпочитает находиться в центре событий: близость к главным достопримечательностям Дубая, крупнейшему торговому центру Dubai Mall и деловому району Business Bay обеспечат самый насыщенный образ жизни. Для семей с детьми поблизости расположены развивающие центры и школы The English College, JSS Private School, Safa British School. Транспортная доступность Центральная локация и удобный выезд на Financial Centre Road и Sheikh Zayed Road позволит быстро добраться в любую точку Дубая. Например, добраться до Safa Park и Jumeirah Beach можно за 10 минут, до заповедника Ras Al Khor — 15 минут, до районов Palm Jumeirah Dubai Marina — 20-25 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
65 - 111
2 500 000 - 4 200 000
37 674 - 38 443
2 спальни
116 - 162
3 600 000 - 6 300 000
31 000 - 38 706
3 спальни
216 - 216
8 800 000 - 8 800 000
40 601 - 40 601

Инфраструктура

Vizir Downtown, Downtown Dubai, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates