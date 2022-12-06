Описание

Брендированный проект от профессионалов отельного бизнеса Rixos Hotels. Престижный 87-этажный жилой комплекс находится в районе Downtown в непосредственной близости от Burj Khalifal и Dubai Opera. Жители оценят выгодное расположение в самом центре Дубая и захватывающие виды на город и Dubai Canal. Rixos Residences Downtown предлагает стильные апартаменты и пентхаусы с превосходным качеством материалов в отделке интерьеров и экстерьеров. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с высокими потолками 3,8 метра; не более 5 квартир на этаже. – На 65 этаже будет расположен видовой бассейн и премиальная лаунж-зона. – Удобства на территории: кафе и бары, взрослый и детский бассейны, тренажерный зал со spa-салоном и йога-студией, игровой клуб для детей, спортивные и детские площадки под открытым небом, приватный кинотеатр, комнаты для спортивных и настольных игр, беговые дорожки, гольф-симулятор и др. – Жителям доступны такие услуги, как: консьерж-сервис, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, швейцар и др.. – Дополнительно предусмотрены эксклюзивная опция индивидуального обслуживания A la carte и привилегированное членство в Accor Ownership Benefits Program. Инфраструктура района Популярный район Downtown привлекает не только туристов, но и тех, кто предпочитает находиться в центре событий: близость к главным достопримечательностям Дубая, крупнейшему торговому центру Dubai Mall и деловому району Business Bay обеспечат самый насыщенный образ жизни. Для семей с детьми поблизости расположены развивающие центры и школы The English College, JSS Private School, Safa British School. Транспортная доступность Центральная локация и удобный выезд на Financial Centre Road и Sheikh Zayed Road позволит быстро добраться в любую точку Дубая. Например, добраться до Safa Park и Jumeirah Beach можно за 10 минут, до заповедника Ras Al Khor — 15 минут, до районов Palm Jumeirah Dubai Marina — 20-25 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.