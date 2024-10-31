Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними

Многие туристы специально прилетают в Дубай, чтобы как следует насладиться покупками. Здесь можно найти товары на любой вкус и кошелек. Часто инвесторы, выбирая недвижимость, интересуются, располагается ли рядом с их жилым комплексом какой-нибудь крупный торговый центр.





Дело в том, что в Дубае молл 一 это не просто место для покупок, а целый город внутри города с развлекательными парками, ресторанами, океанариум и др. Большие торговые комплексы находятся практически в каждом эмирате. Мы составили короткий список самых главных Т Ц Дубая и недвижимости, которая располагается рядом с ними. После прочтения статьи вы точно будете знать, что предложить инвесторам!





Dubai Mall

До ТЦ можно добраться на метро (станция «Burj Khalifa"/"Dubai Mall»), автобусе от Золотого рынка или такси. Dubai Mall расположен в центральном районе Downtown, напротив знаменитой башни Burj Khalifa. Открывшийся в 2008 году, он сразу стал популярной торговой площадкой и для местных, и для туристов. Например, в 2023 году он получил звание самого посещаемого места в мире, ведь в нем побывали около 105 миллионов человек.





В Dubai Mall можно найти различные магазины известных брендов. Кроме шопинга, посетители смогут насладиться разнообразными развлечениями, такими как каток, посещение океанариума, кинотеатра и парка аттракционов. Развитие комплекса не стоит на месте, в ближайшем будущем тут планируют построить огромное игровое пространство для детей под названием Boo Boo Laand. Оно будет включать не только аттракционы, доступные маленьким посетителям разных возрастов, но и снежный парк, футбольный стадион, зону для выступлений, батуты и др.









Торговый центр также славится большим количеством ресторанов и кафе. Кроме того, в Dubai Mall часто проводят различные мероприятия: выставки, концерты и Fashion-шоу.





В начале лета девелопер Emaar объявил о планируемом расширении Dubai Mall, в рамках которого на территории появится еще около 240 новых магазинов. Самое время приобрести недвижимость рядом, пока цена на нее не взлетела вверх.





J One Tower A 一 современный жилой комплекс в знаменитом районе Business Bay. Развитая внутренняя инфраструктура и первоклассный сервис сделают жизнь владельцев насыщеннее и комфортнее. Проект расположен в пяти минутах от самого главного торгового центра 一 Dubai Mall и других популярных достопримечательностей.

Стоимость: от 2 450 000 AED





Rixos Residences 一 необычный проект, расположенный в районе Downtown. Жилой комплекс с просторными апартаментами и премиальной внутренней инфраструктурой: приватный кинотеатр, бассейны, тренажерный зал со spa-салоном, гольф-симулятор и др. Главный бонус для любителей шопинга 一 близость к крупнейшему торговому центру Dubai Mall.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 3 010 000 AED





Dubai Hills Mall

Относительно новый торговый центр, открытый в 2020 году. Магазины популярных брендов занимают два этажа ТЦ, что точно обрадует любителей шопинга. Также в комплексе легко найти место, где перекусить или развлечься. В доступе у посетителей кинотеатр, кафе и рестораны, концертная площадка.





Для семейных пар с детьми недвижимость рядом с Dubai Hills Mall окажется весьма комфортной, ведь именно в этом торговом центре открыт один из популярных парков развлечений 一 «Storm Coaster» (кстати, с американскими горками).





The Berkeley Residences by Soho - современный жилой комплекс, находящийся в живописном районе Dubai Hills. Развитая инфраструктура: бассейн на открытом воздухе, ухоженный сад, фитнес-зал, зона для барбекю и др. Вблизи проекта расположены несколько крупных парков, а также известный торговый центр Dubai Hills Mall.

Срок сдачи: 3 квартал 2026

Стоимость: от 1 179 826 AED





Dubai Festival City Mall

Торговый центр, расположенный в районе Dubai Festival City. Главной его достопримечательностью является вечернее водное шоу. Оно начинается в бухте рядом с ТЦ после захода солнца. Светящиеся фонтаны, лазерные шоу и прочие технологичные эффекты поражают туристов и жителей города своей красотой. Не зря это представление под названием Imagine дважды занесено в книгу рекордов Гиннесса.





Помимо впечатляющего количества магазинов (от масс-маркета до одежды премиум-сегментов), Dubai Festival City Mall может похвастаться широким выбором заведений общественного питания 一 от повседневных закусочных до ресторанов высокой кухни. Кстати, именно здесь не так давно открыли ​​один из крупнейших фуд-кортов в эмиратах. Помимо магазинов в торговом центре находятся семейный клуб, площадки для детей, парк для фристайла, кинотеатр, симулятор полета и др.





Aeon by Emaar 一 недвижимость в жилом комплексе в Dubai Creek Harbour станет идеальной находкой для любителей гармонии и комфорта. Премиальная внутренняя инфраструктура 一 приятный бонус, дополняющий будни: бассейн, современный фитнес-центр, зоны для активного отдыха, спортивные площадки и др. Рядом с комплексом расположены крупные озелененные парки, а также большой торговый центр Dubai Festival City Mall.

Срок сдачи: 2 квартал 2028 года

Стоимость: от 3 004 000 AED





Oria by Emaar 一 проект, который подойдет тем, кто стремится жить в оживленном районе, но с атмосферой загородного уюта. Основная фишка 一 расположение в непосредственной близости от набережной. В округе можно найти торговые точки, рестораны, зоны для отдыха, парки и пляж. Главной достопримечательностью для всех ценителей шоппинга станет ТЦ Dubai Festival City Mall, находящийся вблизи комплекса.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 2 860 000 AED