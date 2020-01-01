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Главная - Жилые комплексы - The Berkeley Residences by Soho

The Berkeley Residences by Soho

The Pinnacle, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Soho Development
Площадь
от 78 м² до 136 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 952 338 AEDот 21 533 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%390 468 AED
При оформлении договора
4%78 094 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%585 701 AED
При передаче
50%976 169 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность14
Высота потолков3.27 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
78 - 80
1 952 338 - 2 196 957
24 723 - 27 404
2 спальни
128 - 136
2 913 885 - 2 942 637
21 533 - 22 597

Описание

Роскошный семейный комплекс в престижном районе Dubai Hills Estate. Зеленые территории и современная архитектура создают идеальные условия для размеренного отдыха. The Berkeley Residences by Devmark предлагает спокойную жизнь в закрытом сообществе, где каждый день пропитан умиротворением и комфортом. Ключевые особенности - На территории комплекса представлены: тренажерный зал, детская игровая площадка, wellness-студия, лаунж-зона, открытая веранда, бассейн, парк для прогулок. - Все апартаменты отделаны материалами немецких и итальянских производителей и полностью меблированы. В дизайне использованы спокойные нейтральные цвета и натуральные текстуры. Встроенная техника предоставлена фирмой Bosch. Инфраструктура района Dubai Hills Estate – это комьюнити для семейной жизни в непосредственной близости от бурлящей динамики мегаполиса. Район примечателен большим количеством парков и огромным профессиональным полем для гольфа. До всех необходимых объектов социальной инфраструктуры можно легко добраться на автомобиле: до школы GEMS International School путь займет 7 минут, до медицинской клиники King’s College Hospital — 2 минуты. Преимущества расположения С территории комплекса открывается выезд на шоссе Al Khalil Road, которая ведет к основными магистралями города. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут, до Downtown Dubai и Dubai Marina – 18 минут. Dubai International Airport находится в 23 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
The Pinnacle, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр800 м
Аэропорт21 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей