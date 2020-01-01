The Berkeley Residences by Soho

Описание

Роскошный семейный комплекс в престижном районе Dubai Hills Estate. Зеленые территории и современная архитектура создают идеальные условия для размеренного отдыха. The Berkeley Residences by Devmark предлагает спокойную жизнь в закрытом сообществе, где каждый день пропитан умиротворением и комфортом. Ключевые особенности - На территории комплекса представлены: тренажерный зал, детская игровая площадка, wellness-студия, лаунж-зона, открытая веранда, бассейн, парк для прогулок. - Все апартаменты отделаны материалами немецких и итальянских производителей и полностью меблированы. В дизайне использованы спокойные нейтральные цвета и натуральные текстуры. Встроенная техника предоставлена фирмой Bosch. Инфраструктура района Dubai Hills Estate – это комьюнити для семейной жизни в непосредственной близости от бурлящей динамики мегаполиса. Район примечателен большим количеством парков и огромным профессиональным полем для гольфа. До всех необходимых объектов социальной инфраструктуры можно легко добраться на автомобиле: до школы GEMS International School путь займет 7 минут, до медицинской клиники King’s College Hospital — 2 минуты. Преимущества расположения С территории комплекса открывается выезд на шоссе Al Khalil Road, которая ведет к основными магистралями города. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут, до Downtown Dubai и Dubai Marina – 18 минут. Dubai International Airport находится в 23 минутах пути.