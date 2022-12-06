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Aeon by Emaar

The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 14
Визуализация
ЗастройщикEmaar Malls Group LLC
Площадьот 70 м² до 154 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 710 000 AED
от 1 710 000 AED
от 23 403 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%171 000 AED
При оформлении договора
4%68400 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 368 000 AED
При передаче
10%171 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2028
Этажность23, 14
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 710 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин800 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт11 км

Описание

Жилой комплекс Aeon раскрывает новые горизонты современного жилья в Dubai Creek Harbour, где каждый элемент спроектирован с мыслью о гармонии между человеком и природой. Два корпуса средней этажности представляют собой уникальное сочетание стиля и удобства с прекрасным видом на набережную канала. Ключевые особенности: — Проект отличается современным архитектурным решением, отражающим новаторский подход к созданию жилых пространств. Комплекс объединяет в себе функциональность и визуальную привлекательность, предоставляя жильцам просторные и светлые апартаменты. — Жители Aeon имеют доступ к премиальным удобствам, включая современный фитнес-центр, бассейн, пространства для релаксации, а также многочисленным зонам для активного отдыха и спорта. — Aeon предлагает живописные виды на Dubai Creek и окружающие зеленые парки. Проект включает в себя ландшафтные сады и парковые зоны, что создает приятную атмосферу для жизни и отдыха. — Застройщик Emaar уделяет особое внимание экологическим аспектам и устойчивому развитию, используя передовые технологии для снижения воздействия на окружающую среду и повышения энергоэффективности зданий. Инфраструктура района Dubai Creek Harbour в первую очередь ориентирован на пешеходов, с множеством розничных торговых точек, бизнес-пространств, зон отдыха и общественных учреждений. Район предлагает обширную инфраструктуру, включая рестораны, кафе и торговые центры, например Dubai Festival City Mall, обеспечивая все необходимое для комфортного проживания. Жители района могут насладиться прогулками по Central Park и Harbour Promenade или отдохнуть на пляже Creek Beach. Преимущества расположения Благодаря близости к важным городским магистралям и общественному транспорту, включая метро и водное такси, из района можно легко добраться до любой части Дубая. Aeon находится недалеко от магистралей Al Jaddaf и Ras Al Khor. Дорога до Dubai International Airport займет 10-15 минут, а Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах на автомобиле. До заповедника Ras Al Khor можно добраться за 10 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
70 - 70
1 710 000 - 1 710 000
24 155 - 24 155
2 спальни
114 - 114
2 690 000 - 2 690 000
23 484 - 23 484
3 спальни
154 - 154
3 620 000 - 3 620 000
23 403 - 23 403

Инфраструктура

The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates