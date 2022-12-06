Oria by Emaar

Описание

В Dubai Creek Harbour появляется Oria — новый эталон современного городского жилья, где элегантный дизайн сливается с природной красотой. Проект предлагает идеальные условия для активного образа жизни в окружении природного ландшафта благодаря близости к живописной набережной, игровым площадкам, а также велосипедным дорожкам и скейт-парку. Oria обещает стать оазисом загородного уюта в оживленном районе крупного мегаполиса. Ключевые особенности — Современный дизайн с акцентом на инновации органично сочетается с использованием местных материалов, что подчеркивает аутентичный стиль архитектуры. — Подиум площадью 3600 кв. м с разнообразными удобствами, включая детские площадки, тренажерный зал, бассейны, различные зоны отдыха, барбекю, сад для занятий йогой. — Расположение в непосредственной близости от набережной Dubai Creek позволит насладиться всеми преимуществами жизни у воды. — Здание спроектировано с учетом передовых стандартов по экологии и эффективности: самозатемняющиеся окна, двойные стеклопакеты, энергоэффективные климатические системы, многоступенчатая переработка мусора, умное управление освещением и пр. Инфраструктура района Dubai Creek Harbour в первую очередь ориентирован на пешеходов, с множеством розничных торговых точек, бизнес-пространств, зон отдыха и общественных учреждений. Район предлагает обширную инфраструктуру: рестораны, кафе и торговые центры – например, Dubai Festival City Mall, что обеспечивает все необходимое для комфортного проживания. Жители района могут насладиться прогулками по Central Park и Harbour Promenade или отдохнуть на пляже Creek Beach. Преимущества расположения Благодаря близости к важным городским магистралям и общественному транспорту, включая метро и водное такси, из района можно легко добраться до любой части Дубая. Жилой Комплекс прилегает к основным магистралям Al Jaddaf и Ras Al Khor. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут на автомобиле. До заповедника Ras Al Khor можно добраться за 10 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах.