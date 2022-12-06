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Oria by Emaar

The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 11
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 69 м² до 160 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 700 000 AED
от 1 700 000 AED
от 23 783 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%170 000 AED
При оформлении договора
4%68000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 360 000 AED
При передаче
10%170 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 700 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
69 - 69
1 700 000 - 1 703 083
24 431 - 24 431
2 спальни
113 - 121
2 700 000 - 2 894 151
23 783 - 23 783
3 спальни
154 - 160
3 700 000 - 3 851 124
24 007 - 24 007

Описание

В Dubai Creek Harbour появляется Oria — новый эталон современного городского жилья, где элегантный дизайн сливается с природной красотой. Проект предлагает идеальные условия для активного образа жизни в окружении природного ландшафта благодаря близости к живописной набережной, игровым площадкам, а также велосипедным дорожкам и скейт-парку. Oria обещает стать оазисом загородного уюта в оживленном районе крупного мегаполиса. Ключевые особенности — Современный дизайн с акцентом на инновации органично сочетается с использованием местных материалов, что подчеркивает аутентичный стиль архитектуры. — Подиум площадью 3600 кв. м с разнообразными удобствами, включая детские площадки, тренажерный зал, бассейны, различные зоны отдыха, барбекю, сад для занятий йогой. — Расположение в непосредственной близости от набережной Dubai Creek позволит насладиться всеми преимуществами жизни у воды. — Здание спроектировано с учетом передовых стандартов по экологии и эффективности: самозатемняющиеся окна, двойные стеклопакеты, энергоэффективные климатические системы, многоступенчатая переработка мусора, умное управление освещением и пр. Инфраструктура района Dubai Creek Harbour в первую очередь ориентирован на пешеходов, с множеством розничных торговых точек, бизнес-пространств, зон отдыха и общественных учреждений. Район предлагает обширную инфраструктуру: рестораны, кафе и торговые центры – например, Dubai Festival City Mall, что обеспечивает все необходимое для комфортного проживания. Жители района могут насладиться прогулками по Central Park и Harbour Promenade или отдохнуть на пляже Creek Beach. Преимущества расположения Благодаря близости к важным городским магистралям и общественному транспорту, включая метро и водное такси, из района можно легко добраться до любой части Дубая. Жилой Комплекс прилегает к основным магистралям Al Jaddaf и Ras Al Khor. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут на автомобиле. До заповедника Ras Al Khor можно добраться за 10 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах.

Инфраструктура

The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины