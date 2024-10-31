Aeon by Emaar

Описание

Жилой комплекс Aeon раскрывает новые горизонты современного жилья в Dubai Creek Harbour, где каждый элемент спроектирован с мыслью о гармонии между человеком и природой. Два корпуса средней этажности представляют собой уникальное сочетание стиля и удобства с прекрасным видом на набережную канала. Ключевые особенности: — Проект отличается современным архитектурным решением, отражающим новаторский подход к созданию жилых пространств. Комплекс объединяет в себе функциональность и визуальную привлекательность, предоставляя жильцам просторные и светлые апартаменты. — Жители Aeon имеют доступ к премиальным удобствам, включая современный фитнес-центр, бассейн, пространства для релаксации, а также многочисленным зонам для активного отдыха и спорта. — Aeon предлагает живописные виды на Dubai Creek и окружающие зеленые парки. Проект включает в себя ландшафтные сады и парковые зоны, что создает приятную атмосферу для жизни и отдыха. — Застройщик Emaar уделяет особое внимание экологическим аспектам и устойчивому развитию, используя передовые технологии для снижения воздействия на окружающую среду и повышения энергоэффективности зданий. Инфраструктура района Dubai Creek Harbour в первую очередь ориентирован на пешеходов, с множеством розничных торговых точек, бизнес-пространств, зон отдыха и общественных учреждений. Район предлагает обширную инфраструктуру, включая рестораны, кафе и торговые центры, например Dubai Festival City Mall, обеспечивая все необходимое для комфортного проживания. Жители района могут насладиться прогулками по Central Park и Harbour Promenade или отдохнуть на пляже Creek Beach. Преимущества расположения Благодаря близости к важным городским магистралям и общественному транспорту, включая метро и водное такси, из района можно легко добраться до любой части Дубая. Aeon находится недалеко от магистралей Al Jaddaf и Ras Al Khor. Дорога до Dubai International Airport займет 10-15 минут, а Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах на автомобиле. До заповедника Ras Al Khor можно добраться за 10 минут.