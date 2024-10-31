Каталог
Aeon by Emaar

The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Emaar Malls Group LLC
Площадь
от 119 м² до 119 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 870 766 $от 7 271 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
119
870 766 – 872 127
7 271 – 7 283
Брошюра проекта

Описание

Жилой комплекс Aeon раскрывает новые горизонты современного жилья в Dubai Creek Harbour, где каждый элемент спроектирован с мыслью о гармонии между человеком и природой. Два корпуса средней этажности представляют собой уникальное сочетание стиля и удобства с прекрасным видом на набережную канала. Ключевые особенности: — Проект отличается современным архитектурным решением, отражающим новаторский подход к созданию жилых пространств. Комплекс объединяет в себе функциональность и визуальную привлекательность, предоставляя жильцам просторные и светлые апартаменты. — Жители Aeon имеют доступ к премиальным удобствам, включая современный фитнес-центр, бассейн, пространства для релаксации, а также многочисленным зонам для активного отдыха и спорта. — Aeon предлагает живописные виды на Dubai Creek и окружающие зеленые парки. Проект включает в себя ландшафтные сады и парковые зоны, что создает приятную атмосферу для жизни и отдыха. — Застройщик Emaar уделяет особое внимание экологическим аспектам и устойчивому развитию, используя передовые технологии для снижения воздействия на окружающую среду и повышения энергоэффективности зданий. Инфраструктура района Dubai Creek Harbour в первую очередь ориентирован на пешеходов, с множеством розничных торговых точек, бизнес-пространств, зон отдыха и общественных учреждений. Район предлагает обширную инфраструктуру, включая рестораны, кафе и торговые центры, например Dubai Festival City Mall, обеспечивая все необходимое для комфортного проживания. Жители района могут насладиться прогулками по Central Park и Harbour Promenade или отдохнуть на пляже Creek Beach. Преимущества расположения Благодаря близости к важным городским магистралям и общественному транспорту, включая метро и водное такси, из района можно легко добраться до любой части Дубая. Aeon находится недалеко от магистралей Al Jaddaf и Ras Al Khor. Дорога до Dubai International Airport займет 10-15 минут, а Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах на автомобиле. До заповедника Ras Al Khor можно добраться за 10 минут.

Локация

На карте
The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин800 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

