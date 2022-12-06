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J One Tower A

J One, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикRKM Durar Properties
Площадьот 92 м² до 171 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 450 000 AED
от 2 450 000 AED
от 21 231 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
30%735 000 AED
При оформлении договора
4%98000 AED
После передачи
70%1 715 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
ФасадЖелезобетон
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 450 000 AED
Высота здания65 м
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр6 км
Метро2 км

Описание

Жилой комплекс с уникальным фасадом – шедевр архитектуры, которому суждено стать достопримечательностью Дубая. Сочетающий в себе местные традиции и ультрасовременный дизайн, он стал жемчужиной района Business Bay. Окунитесь в водоворот культурной и деловой жизни Дубая, наслаждайтесь впечатлениями и первоклассным сервисом.

На выбор представлены апартаменты с 1 и 2 спальнями, оформленные в морском стиле. Все резиденции отличаются высококачественной отделкой, стильным интерьером с дизайнерской мебелью и панорамным остеклением. Из окон открывается захватывающий вид на Dubai Water Canal и Burj Khalifa. Жителям комплекса доступны бассейн, SPA, сауна, тренажерный зал и детская игровая площадка, VIP-зал для проведения торжеств. В здании находятся кафе и рестораны, включая ресторан необычной сферической формы “J One” с великолепной панорамой. Для резидентов предусмотрен широкий спектр услуг от комплекса: консьерж, уборка дома, химчистка, услуги посыльного, круглосуточная охрана. Вблизи достопримечательностей Жилой комплекс расположен в 5 минутах от крупнейшего торгового центра Dubai Mall. В шаговой доступности находятся Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Water Canal и оживленный Downtown. Развитая транспортная сеть Хорошее сообщение с главной автомагистралью эмирата Sheikh Zayed Road позволяет быстро добираться до ключевых мест Дубая. Потребуется 20 минут, чтобы доехать до Международного Аэропорта Дубая. Надежный застройщик RKM Durar Properties – одна из ведущих компаний по развитию недвижимости в Дубае. Портфолио девелопера включает в себя более тысячи жилых и коммерческих объектов. Основные принципы работы – предоставлять клиентам реализованные в срок и выгодные для инвестиций проекты.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
92 - 102
2 450 000 - 2 750 000
25 838 - 26 866
2 спальни
117 - 171
3 170 000 - 3 650 000
21 231 - 26 894

Инфраструктура

J One, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates