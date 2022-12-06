J One Tower A

На выбор представлены апартаменты с 1 и 2 спальнями, оформленные в морском стиле. Все резиденции отличаются высококачественной отделкой, стильным интерьером с дизайнерской мебелью и панорамным остеклением. Из окон открывается захватывающий вид на Dubai Water Canal и Burj Khalifa. Жителям комплекса доступны бассейн, SPA, сауна, тренажерный зал и детская игровая площадка, VIP-зал для проведения торжеств. В здании находятся кафе и рестораны, включая ресторан необычной сферической формы “J One” с великолепной панорамой. Для резидентов предусмотрен широкий спектр услуг от комплекса: консьерж, уборка дома, химчистка, услуги посыльного, круглосуточная охрана. Вблизи достопримечательностей Жилой комплекс расположен в 5 минутах от крупнейшего торгового центра Dubai Mall. В шаговой доступности находятся Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Water Canal и оживленный Downtown. Развитая транспортная сеть Хорошее сообщение с главной автомагистралью эмирата Sheikh Zayed Road позволяет быстро добираться до ключевых мест Дубая. Потребуется 20 минут, чтобы доехать до Международного Аэропорта Дубая. Надежный застройщик RKM Durar Properties – одна из ведущих компаний по развитию недвижимости в Дубае. Портфолио девелопера включает в себя более тысячи жилых и коммерческих объектов. Основные принципы работы – предоставлять клиентам реализованные в срок и выгодные для инвестиций проекты.

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