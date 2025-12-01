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Driven Properties

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Driven Properties

Driven Properties

Компания стремится обеспечивать высокое качество недвижимости мирового уровня. В портфеле успешных сделок более 20 000 объектов недвижимости на сумму свыше 100 миллиардов дирхамов, и она является одной из основателей Forbes Global Properties.


Преимущества Driven Properties:

- стандарты мирового уровня

- динамичная команда

- профессиональное руководство

- устойчивая репутация


С момента основания в 2012 году девелопер Driven Properties получил более 90 наград, таких как «Лучшее качество брокерских услуг», «Самое эффективное агентство» и другие.


2 предложения
Haven Living
Haven Living
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикDriven Properties
Площадьот 113 м² до 223 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 113 м²от 2 413 000 AED
3 спальниот 142 м²от 2 652 000 AED
от 2 413 000 AEDот 14 554 AED/м²
Rixos Residences Downtown
Rixos Residences Downtown
Vizir Downtown, Downtown Dubai, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикDriven Properties
Площадьот 72 м² до 648 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 72 м²от 3 030 000 AED
5 спаленот 648 м²от 30 172 000 AED
от 3 030 000 AEDот 41 547 AED/м²
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