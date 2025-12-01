Тип объекта–
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикDriven Properties
Площадьот 113 м² до 223 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 113 м²от 2 413 000 AED
3 спальниот 142 м²от 2 652 000 AED
Компания стремится обеспечивать высокое качество недвижимости мирового уровня. В портфеле успешных сделок более 20 000 объектов недвижимости на сумму свыше 100 миллиардов дирхамов, и она является одной из основателей Forbes Global Properties.
Преимущества Driven Properties:
- стандарты мирового уровня
- динамичная команда
- профессиональное руководство
- устойчивая репутация
С момента основания в 2012 году девелопер Driven Properties получил более 90 наград, таких как «Лучшее качество брокерских услуг», «Самое эффективное агентство» и другие.