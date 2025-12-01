Компания стремится обеспечивать высокое качество недвижимости мирового уровня. В портфеле успешных сделок более 20 000 объектов недвижимости на сумму свыше 100 миллиардов дирхамов, и она является одной из основателей Forbes Global Properties.





Преимущества Driven Properties:

- стандарты мирового уровня

- динамичная команда

- профессиональное руководство

- устойчивая репутация





С момента основания в 2012 году девелопер Driven Properties получил более 90 наград, таких как «Лучшее качество брокерских услуг», «Самое эффективное агентство» и другие.



