ОАЭ
+971 (4) 412-5007
Каталог проектовHaven Living

Haven Living

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Интерьер
  Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Driven Properties
Площадь
от 113 м² до 302 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 629 544 $от 4 663 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
15%
После передачи ключей
50%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж4 кв. 2023
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
113 – 154
629 544 – 824 779
5 332 – 5 559
2 спальни
302
1 411 028
4 663

Описание

Эксклюзивный комплекс апартаментов в районе Deira, на искусственном архипелаге Dubai Islands. Встречая вас среди оживленного городского ландшафта, Haven Living становится оазисом тепла и комфорта, сочетая современную изысканность с элегантностью. В комплексе представлены апартаменты с 1-4 спальнями. Отдельное место в проекте занимают двухуровневые резиденции с частной террасой и бассейном — воплощение функциональности и элегантности. Из окон в пол открывается панорамный вид на окружающий ландшафт, приглашая жителей насладиться красотой окружающей среды. Жителям комплекса доступны: лобби, открытый бассейн, тренажерный зал, детская площадка. В пределах 10 минут на автомобиле находятся рынок Souk Al Marfa, пристань для яхт Dubai Islands Marina, ресторан Bait Al Zain Mandi. Район активно застраивается, скоро здесь появятся культовые отели, 20-километровый пляж, отмеченный голубым флагом, оздоровительные центры, курорты для семейного отдыха. Знаковая архитектура Дубая В отделке здания используют натуральные материалы — от богатых текстур из дерева до гладких камней, украшающих фасад, — каждый элемент был тщательно подобран, чтобы создать неразрывную связь между современным дизайном и миром природы. Качественная отделка Резиденции могут похвастаться утонченным современным дизайном: нейтральная цветовая гамма, натуральные материалы, продуманные пространства. Концепция построена на использовании естественного освещения и создания беспрепятственной среды между внутренним и внешним пространством. Надежный застройщик Driven Properties – ведущая компания в сфере недвижимости, которая занимается покупкой и управлением недвижимости, арендой домов для отдыха, дизайном интерьера, консультациями по девелопменту и ипотеке. Рост и успех компании обусловлены присутствием застройщика на новых рынках, среди которых регион Персидского залива, Китай и Африка.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море1 км
Магазин1 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей

Застройщик

Driven Properties

Driven Properties

Компания стремится обеспечивать высокое качество недвижимости мирового уровня. В портфеле успешных сделок более 20 000 объектов недвижимости на сумму свыше 100 миллиардов дирхамов, и она является одной из основателей Forbes Global Properties.
Подробнее

Каталог