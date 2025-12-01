Описание

Эксклюзивный комплекс апартаментов в районе Deira, на искусственном архипелаге Dubai Islands. Встречая вас среди оживленного городского ландшафта, Haven Living становится оазисом тепла и комфорта, сочетая современную изысканность с элегантностью. В комплексе представлены апартаменты с 1-4 спальнями. Отдельное место в проекте занимают двухуровневые резиденции с частной террасой и бассейном — воплощение функциональности и элегантности. Из окон в пол открывается панорамный вид на окружающий ландшафт, приглашая жителей насладиться красотой окружающей среды. Жителям комплекса доступны: лобби, открытый бассейн, тренажерный зал, детская площадка. В пределах 10 минут на автомобиле находятся рынок Souk Al Marfa, пристань для яхт Dubai Islands Marina, ресторан Bait Al Zain Mandi. Район активно застраивается, скоро здесь появятся культовые отели, 20-километровый пляж, отмеченный голубым флагом, оздоровительные центры, курорты для семейного отдыха. Знаковая архитектура Дубая В отделке здания используют натуральные материалы — от богатых текстур из дерева до гладких камней, украшающих фасад, — каждый элемент был тщательно подобран, чтобы создать неразрывную связь между современным дизайном и миром природы. Качественная отделка Резиденции могут похвастаться утонченным современным дизайном: нейтральная цветовая гамма, натуральные материалы, продуманные пространства. Концепция построена на использовании естественного освещения и создания беспрепятственной среды между внутренним и внешним пространством. Надежный застройщик Driven Properties – ведущая компания в сфере недвижимости, которая занимается покупкой и управлением недвижимости, арендой домов для отдыха, дизайном интерьера, консультациями по девелопменту и ипотеке. Рост и успех компании обусловлены присутствием застройщика на новых рынках, среди которых регион Персидского залива, Китай и Африка.