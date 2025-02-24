Rosso Bay Residences

Описание

Новый курортный комплекс с эксклюзивными удобствами на искусственном архипелаге Al Marjan Island. Откройте для себя роскошный образ жизни и наслаждайтесь живописными видами на белоснежные пляжи и Арабский залив. В комплексе представлено 1195 апартаментов с 1-4 спальнями и пентхаусов с 4 спальнями. Все лоты представлены с приватными ванными комнатами, встроенными шкафами илии гардеробными, прачечными и столовой. Некоторые лоты — с собственной кладовой. Жителям доступен роскошный образ жизни: тренажерный зал, infinity-бассейн, лаунж, сады, лобби для гостей, игровая зона, зона йоги, магазины, спортивный зал, сауна, библиотека, коворкинг, прямой доступ к пляжу. В пределах 10 минут находятся рестораны Meat Point, Puro и Boons Brasserie & Bar, супермаркеты Zoom, Spinneys и Al Maya Supermarket, детский сад Little Treasures Nursery, школа RAK Academy – British School Al Hamra, спортивный комплекс Al Jazeerah Al Hamra Cultural Sports Club, торговый комплекс Al Hamra Mall, медицинский центр RAK Medical Center Al Hamra. Развитая транспортная сеть Из жилого комплекса открывается прямой доступ к автотрассе Al Marjan Island Boulevard, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 30 минут можно доехать до RAK International Airport. Особенность комплекса – сервис отеля Жители комплекса могут воспользоваться уникальными предложениями от Nikki Beach Global. Действуют три уровня скидок на членство в тренажерном клубе и посещение F&B-заведений. Возможно участие в специальных мероприятиях. Вам откроется доступ к разнообразным услугам a la carte: услуги консьержа и парковщика, уборка номеров, услуги прачечной и няни, техническое обслуживание, мойка автомобилей, услуги шофера. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.