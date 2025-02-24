Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовRosso Bay Residences

Rosso Bay Residences

Bab Al Bahr Kahraman Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Интерьер
  1. Интерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 147 м² до 243 м²
Количество спален
от 3 до 4
Стартовая цена
от 1 388 699 $от 7 392 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования, На этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
147
1 388 699
9 402
4 спальни
243
1 797 140
7 392

Описание

Новый курортный комплекс с эксклюзивными удобствами на искусственном архипелаге Al Marjan Island. Откройте для себя роскошный образ жизни и наслаждайтесь живописными видами на белоснежные пляжи и Арабский залив. В комплексе представлено 1195 апартаментов с 1-4 спальнями и пентхаусов с 4 спальнями. Все лоты представлены с приватными ванными комнатами, встроенными шкафами илии гардеробными, прачечными и столовой. Некоторые лоты — с собственной кладовой. Жителям доступен роскошный образ жизни: тренажерный зал, infinity-бассейн, лаунж, сады, лобби для гостей, игровая зона, зона йоги, магазины, спортивный зал, сауна, библиотека, коворкинг, прямой доступ к пляжу. В пределах 10 минут находятся рестораны Meat Point, Puro и Boons Brasserie & Bar, супермаркеты Zoom, Spinneys и Al Maya Supermarket, детский сад Little Treasures Nursery, школа RAK Academy – British School Al Hamra, спортивный комплекс Al Jazeerah Al Hamra Cultural Sports Club, торговый комплекс Al Hamra Mall, медицинский центр RAK Medical Center Al Hamra. Развитая транспортная сеть Из жилого комплекса открывается прямой доступ к автотрассе Al Marjan Island Boulevard, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 30 минут можно доехать до RAK International Airport. Особенность комплекса – сервис отеля Жители комплекса могут воспользоваться уникальными предложениями от Nikki Beach Global. Действуют три уровня скидок на членство в тренажерном клубе и посещение F&B-заведений. Возможно участие в специальных мероприятиях. Вам откроется доступ к разнообразным услугам a la carte: услуги консьержа и парковщика, уборка номеров, услуги прачечной и няни, техническое обслуживание, мойка автомобилей, услуги шофера. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

Локация

На карте
Bab Al Bahr Kahraman Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море600 м
Магазин230 м
Медицинский центр5 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
Дополнительно
  • Магазины
  • Набережная

Застройщик

Aldar Properties

Aldar Properties

Надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
Подробнее

Новости

  1. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
Item 1 of 1
Каталог