Naseem Al Jurf by Imkan

Al Jurf, Al Jurf, Abu Dhabi, United Arab Emirates
  1. Экстерьер
Застройщик
Imkan Properties LLC
Площадь
от 359 м² до 708 м²
Количество спален
5
Стартовая цена
от 1 841 191 $от 5 129 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
2%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
5 спален
359 – 708
1 841 191 – 5 182 783
5 129 – 7 320
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошь прибрежной жизни в новом малоэтажном районе Naseem Al Jurf на территории заповедника Ghantoot. Соединив традиции и передовые технологии, Al Jurf стал процветающим сообществом, где люди, флора и фауна живут в гармонии, а природа мирно соседствует с комфортом современной жизни. Все жилые пространства спроектированы с исключительным вниманием к деталям. Здесь утонченная элегантность гармонично сочетается с высоким художественным мастерством. Ключевые особенности - Резиденции представлены с отделкой натуральными материалами в светлых нейтральных тонах. Панорамные окна наполняют дом солнечным светом и открывают великолепный вид на сообщество. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал; частные пляжи и пристани; парк Ghazal с бассейнами, беговыми и велодорожками, пространством для медитаций и йоги; торговый центр Naseem Plaza со множеством всемирно известных магазинов, ресторанами, кафе; spa-услуги от SHA Wellness Resort. Преимущества расположения Проект расположен между Абу-Даби и Дубаем. Дорога до мегаполисов займет в среднем 35-40 минут. Поездка до ближайшего крупного шоссе Sheikh Maktoum Bin Rashid Road составит 15 минут. Аэропорты Zayed International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути, Dubai International Airport – в 45 минутах.

Локация

На карте
Al Jurf, Al Jurf, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт52 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Новости

