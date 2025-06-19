Naseem Al Jurf by Imkan

Описание

Роскошь прибрежной жизни в новом малоэтажном районе Naseem Al Jurf на территории заповедника Ghantoot. Соединив традиции и передовые технологии, Al Jurf стал процветающим сообществом, где люди, флора и фауна живут в гармонии, а природа мирно соседствует с комфортом современной жизни. Все жилые пространства спроектированы с исключительным вниманием к деталям. Здесь утонченная элегантность гармонично сочетается с высоким художественным мастерством. Ключевые особенности - Резиденции представлены с отделкой натуральными материалами в светлых нейтральных тонах. Панорамные окна наполняют дом солнечным светом и открывают великолепный вид на сообщество. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал; частные пляжи и пристани; парк Ghazal с бассейнами, беговыми и велодорожками, пространством для медитаций и йоги; торговый центр Naseem Plaza со множеством всемирно известных магазинов, ресторанами, кафе; spa-услуги от SHA Wellness Resort. Преимущества расположения Проект расположен между Абу-Даби и Дубаем. Дорога до мегаполисов займет в среднем 35-40 минут. Поездка до ближайшего крупного шоссе Sheikh Maktoum Bin Rashid Road составит 15 минут. Аэропорты Zayed International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути, Dubai International Airport – в 45 минутах.