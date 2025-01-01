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ГлавнаяЖилые комплексыNaseem Al Jurf by Imkan

Naseem Al Jurf by Imkan

Al Jurf, Al Jurf, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imkan Properties LLC
Площадь
от 48 м² до 960 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 1 000 000 AEDот 11 872 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче
60%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла, Дуплекс, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
48 – 56
1 000 000 – 1 166 667
20 833
1 спальня
68 – 73
1 200 000 – 1 288 235
17 647
2 спальни
108 – 115
1 500 000 – 1 597 222
13 889
3 спальни
156 – 165
2 700 000 – 2 855 769
17 308
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошь прибрежной жизни в новом малоэтажном районе Naseem Al Jurf на территории заповедника Ghantoot. Соединив традиции и передовые технологии, Al Jurf стал процветающим сообществом, где люди, флора и фауна живут в гармонии, а природа мирно соседствует с комфортом современной жизни. Все жилые пространства спроектированы с исключительным вниманием к деталям. Здесь утонченная элегантность гармонично сочетается с высоким художественным мастерством. Ключевые особенности - Резиденции представлены с отделкой натуральными материалами в светлых нейтральных тонах. Панорамные окна наполняют дом солнечным светом и открывают великолепный вид на сообщество. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал; частные пляжи и пристани; парк Ghazal с бассейнами, беговыми и велодорожками, пространством для медитаций и йоги; торговый центр Naseem Plaza со множеством всемирно известных магазинов, ресторанами, кафе; spa-услуги от SHA Wellness Resort. Преимущества расположения Проект расположен между Абу-Даби и Дубаем. Дорога до мегаполисов займет в среднем 35-40 минут. Поездка до ближайшего крупного шоссе Sheikh Maktoum Bin Rashid Road составит 15 минут. Аэропорты Zayed International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути, Dubai International Airport – в 45 минутах.

Локация

На карте
Al Jurf, Al Jurf, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт52 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная
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