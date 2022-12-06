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Volga Tower

Silver Lining Building, District JVT 7, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 13
Визуализация
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 85 м² до 250 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена1 684 168 AED
от 1 684 168 AED
от 16 663 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%168 417 AED
При оформлении договора
4%67367 AED
До даты ввода в эксплуатацию
32%538 934 AED
При передаче
10%168 417 AED
После передачи
48%808 400 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность40
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 684 168 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Прогулочная зона

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа1 км
Магазин4 км
Медицинский центр6 км

Описание

Новый проект в семейном районе JVT, вдохновленный живописной рекой в России — Волгой. Окунитесь в мир, где незабываемые впечатления перекликаются с панорамными видами на город и окружающую местность. В комплексе представлены меблированные апартаменты с 1-4 спальнями, просторными балконами и частными бассейнами. Окна от пола до потолка пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство.

Инфраструктура комплекса включает: открытый бассейн, беговая и прогулочная дорожки, детская площадка и тренажерный зал. В пределах 10 минут на автомобиле расположены школы Sunmarke School и Arcadia School, детский сад Jumeirah International Nursery, медицинский центр Medclinic Middle East, торговый центр City Centre Meisam, супермаркеты Grandiose и Spinneys, спортивный комплекс Dubai Sports City, поле для гольфа The Els Club At Dubai Sport City. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road, что позволит быстро добраться до главных точек города. За 25-30 минут можно добраться до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
85 - 87
1 684 168 - 1 939 290
19 666 - 22 263
2 спальни
114 - 127
2 140 794 - 2 719 850
18 697 - 21 410
3 спальни
198 - 198
3 486 893 - 4 026 302
17 535 - 20 247
4 спальни
250 - 250
4 175 794 - 4 855 574
16 663 - 19 375

Инфраструктура

Silver Lining Building, District JVT 7, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates