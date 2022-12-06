Volga Tower

Инфраструктура комплекса включает: открытый бассейн, беговая и прогулочная дорожки, детская площадка и тренажерный зал. В пределах 10 минут на автомобиле расположены школы Sunmarke School и Arcadia School, детский сад Jumeirah International Nursery, медицинский центр Medclinic Middle East, торговый центр City Centre Meisam, супермаркеты Grandiose и Spinneys, спортивный комплекс Dubai Sports City, поле для гольфа The Els Club At Dubai Sport City. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road, что позволит быстро добраться до главных точек города. За 25-30 минут можно добраться до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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