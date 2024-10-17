Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи

Один из самых частых запросов брокеру: «Как выбрать квартиру в Дубае для проживания с семьей». План подбора в этом случае кардинально отличается от других стратегий инвестирования в недвижимость. На первое место встают комфорт и безопасность, а не получение дохода в будущем. Мы подготовили для вас чек-лист, по которому найти нужное жилье будет быстрее и проще.





Выбор района

Для начала брокеру нужно понимать целевую аудиторию. Для каждой категории клиентов подойдут разные локации. Районы в Дубае могут значительно отличаться по цене и инфраструктуре, поэтому важно провести детальное исследование перед принятием решения.

Если к вам обращается молодая пара без детей, которая переехала в Дубай для работы, то идеальными районами для них станут деловые туристические центры Business Bay, Downtown, MBR city. Эти локации будто созданы для бешеного ритма жизни и бизнес-развития. Там практически нет средних образовательных учреждений, детских садов, игровых площадок и остальной детско-семейной инфраструктуры. Очевидными плюсами являются логистическая доступность и близость к центру города.





One by Binghatti — элегантный жилой комплекс, находящийся в деловом районе Business Bay. Благодаря стратегически удобному расположению идеально подойдет для молодых пар, работающих в центре города. Для комфорта жителей все лоты оснащены системой «умный дом». Развитая внутренняя инфраструктура: бассейн, фитнес-центр, spa-салон, площадка для йоги и отдыха, круглосуточная охрана.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 806 249 AED





Немного проще найти недвижимость для семейной пары без детей, которая планирует работать на удаленке. Здесь можно предлагать комфортные семейные комьюнити с парками и кофейнями рядом. Удаленность от центра не имеет значения, так как не придется каждый день туда ездить. В этом случае можно рассмотреть даже курортную недвижимость, чтобы ваши клиенты, работая из дома, могли чувствовать себя на работе словно в отпуске.





Divine Residencia by Takmeel — резиденция, находящаяся в районе Dubai Studio City. Благодаря выгодному расположению из комплекса легко добраться до любой точки города. Основная фишка локации — специально оборудованные рабочие пространства. В доступе у жителей тренажерный зал, ландшафтные сады и бассейн.

Срок сдачи: 3 квартал 2025 года

Стоимость: от 809 000 AED





Если к вам обратилась молодая пара с детьми, то район нужно выбирать с особой тщательностью. Важно, чтобы локация была не шумной, вокруг не сновало множество туристов, а инфраструктура соответствовала поставленным целям. В пешей доступности должны располагаться школы, детские сады, парки для вечерних прогулок, медицинские клиники и торговые центры. В этом случае можно смело предлагать такие локации, как Dubai Hills, Town Square, JVT.





Volga Tower — проект, расположенный в семейном районе JVT. Внутренняя инфраструктура комплекса включает наличие бассейнов, тренажерного зала, детской площадки, прогулочных зон и др. За 10 минут на автомобиле можно добраться до школы Arcadia School, детского сада Jumeirah International Nursery, медицинских центров и супермаркетов.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 371 480 AED





Площадь недвижимости

Если мы рассматриваем пару без детей, то упор в поиске недвижимости нужно делать не на площадь квартиры, а на внутреннюю инфраструктуру комплекса. Также необходимо учитывать образ жизни покупателей и важные для них аспекты.





Одним клиентам нужно, чтобы рядом с ЖК «кипела» жизнь, а другие ищут спокойствия и комфорта. Обычно молодые пары, переезжающие в Дубай, отдают предпочтение студиям или однокомнатным апартаментам. Здесь многое зависит и от бюджета семьи. Если такая пара задумается о расширении жилплощади, то в будущем студию будет легче сдавать в аренду.





Если в семье уже есть ребенок, то лучше сразу купить квартиру побольше. Поэтому предлагать им следует апартаменты с несколькими спальнями (конечно, если позволяет бюджет). Кстати, если пара в дальнейшем планирует расширяться, то именно двухкомнатные апартаменты с годами лучше растут в цене.





На что еще обратить внимание

Для семьи часто важна внутренняя инфраструктура комплекса. Наличие бассейна, тренажерного зала, спортивной и детской площадки, озелененных зон станут дополнительным бонусом при выборе объекта недвижимости. Застройщики в Дубае уделяют большое внимание комплектации проектов. Поэтому, помимо вышеперечисленных зон, многие резиденции оснащены spa-салонами, открытыми кинотеатрами, баскетбольными и волейбольными площадками, беговыми дорожками и др.





Lum1nar by Object1 — жилой комплекс, находящийся в самом сердце Дубая в районе JLT. До ключевых локаций города можно добраться в пределах 20 минут. Апартаменты сдаются с полной меблировкой, встроенной кухней и системой «умный дом». В доступе у жителей развлечения премиум-класса: лаунж-зона, бассейны, кинотеатр, обеденная зона под открытым небом и др.

Срок сдачи: 3 квартал 2026 года

Стоимость: от 887 904 AED





Для пар с детьми также важна безопасность. Поэтому при выборе жилья необходимо учитывать следующие факторы: нескользкие поверхности в общих зонах, детский неглубокий бассейн, локации для игр с ограждениями, присутствие консьерж-сервиса и охраны.





Для многих молодых семей очевидным бонусом станет наличие в квартире меблировки, качественной встроенной кухни и хорошей системы кондиционирования.





Чек-лист брокера: «Как подобрать идеальный проект для семьи»