Lum1nar by Object1

Описание

Роскошная башня из матового стекла в иллюминации тысячами огней. Жилой комплекс Lum1nar расположен в экологически чистом районе Jumeirah Village Triangle (JVT) в самом сердце Дубая. Он является воплощением изысканного комфорта и теплого уюта в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Ключевые особенности — Коллекция апартаментов с полной меблировкой и кухней со встроенной техникой итальянских брендов. Отделка выполнена в бежевых и карамельных цветах, с элементами светлого дерева и белого мрамора. — Система «умный дом» представлена в каждом лоте. Современный замок позволяет открывать дверь с помощью смартфона или часов, контролировать разрешение на доступ трехуровневыми виртуальными ключами и просматривать историю посещений. — Развлечения премиум-класса на территории комплекса: клубный дом, лаундж-зона, детская площадка, лобби для гостей, бассейны, сауна, фитнес-зал, сауна, кинотеатр с игровыми приставками и обеденная зона под открытым небом. Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle – закрытое комьюнити с зелеными садами и повышенным вниманием к безопасности и спокойствию жильцов. В радиусе 10-15 минут присутствует вся необходимая социальная инфраструктура: школы Sunmarke, Arcadia, JSS International, Gems Founders, госпитали Medcare Medical Centre, NMC Specialty Hospital, торговые центры Circle Mall, City Centre Me’aisem. Преимущества расположения Проект расположен рядом с выездами на автомагистрали SMBZ Rd и Al Khail Rd, что позволяет свободно перемещаться по Дубаю и добираться до ключевых районов города за 10-20 минут. До бухты Dubai Marina и пляжей Palm Jumeirah путь займет 15 минут. До достопримечательности Dubai Miracle Garden — 9 минут, Jumeirah Gold Estates — 15 минут, Walk JBR — 20 минут. На дорогу до аэропорта Al Maktoum потребуется 22 минуты.