Lum1nar by Object1

Lum1nar by Object1

Plazzo Residence, District JVT 2, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 66 м² до 184 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 304 515 $от 3 646 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    20%
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов3
Этажность25, 26
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
66
304 515
4 552
1 спальня
66 – 126
347 395 – 460 356
3 646 – 5 252
2 спальни
99 – 184
409 628 – 719 332
3 895 – 4 100
Брошюра проекта

Описание

Роскошная башня из матового стекла в иллюминации тысячами огней. Жилой комплекс Lum1nar расположен в экологически чистом районе Jumeirah Village Triangle (JVT) в самом сердце Дубая. Он является воплощением изысканного комфорта и теплого уюта в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Ключевые особенности — Коллекция апартаментов с полной меблировкой и кухней со встроенной техникой итальянских брендов. Отделка выполнена в бежевых и карамельных цветах, с элементами светлого дерева и белого мрамора. — Система «умный дом» представлена в каждом лоте. Современный замок позволяет открывать дверь с помощью смартфона или часов, контролировать разрешение на доступ трехуровневыми виртуальными ключами и просматривать историю посещений. — Развлечения премиум-класса на территории комплекса: клубный дом, лаундж-зона, детская площадка, лобби для гостей, бассейны, сауна, фитнес-зал, сауна, кинотеатр с игровыми приставками и обеденная зона под открытым небом. Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle – закрытое комьюнити с зелеными садами и повышенным вниманием к безопасности и спокойствию жильцов. В радиусе 10-15 минут присутствует вся необходимая социальная инфраструктура: школы Sunmarke, Arcadia, JSS International, Gems Founders, госпитали Medcare Medical Centre, NMC Specialty Hospital, торговые центры Circle Mall, City Centre Me’aisem. Преимущества расположения Проект расположен рядом с выездами на автомагистрали SMBZ Rd и Al Khail Rd, что позволяет свободно перемещаться по Дубаю и добираться до ключевых районов города за 10-20 минут. До бухты Dubai Marina и пляжей Palm Jumeirah путь займет 15 минут. До достопримечательности Dubai Miracle Garden — 9 минут, Jumeirah Gold Estates — 15 минут, Walk JBR — 20 минут. На дорогу до аэропорта Al Maktoum потребуется 22 минуты.

Локация

На карте
Plazzo Residence, District JVT 2, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт5 км
Море9 км
Школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр5 км
Метро6 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Каталог